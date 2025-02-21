От 5 до 12 общих фильмов: актеры, которые часто снимаются вместе

В Голливуде есть актеры (к примеру, Мерил Стрип и Роберт де Ниро или Мэтт Деймон и Бен Аффлек), которые настолько хорошо взаимодействуют на экране, что режиссеры, сценаристы (и, конечно, зрители) стремятся видеть их вместе снова и снова. Химия между ними и искусная игра превращают каждый общий проект в нечто особенное, культовое...

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Итак, какие звездные дуэты снялись вместе в пяти и больше фильмах? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Джонни Депп и Хелена Бонем Картер

Американский актер Джонни Депп и его коллега, британская актриса Хелена Бонем Картер, благодаря сотрудничеству с режиссером Тимом Бертоном стали неотделимой частью его фантастических фильмов ("Чарли и шоколадная фабрика" (2005), "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (2007), "Алиса в стране чудес" (2010) и "Мрачные тени" (2012)). В 2013 году эти двое снова порадовали зрителей своим появлением в американском вестерне "Одинокий Рейнджер". Правда, после провала в прокате данного проекта (средства, потраченные на продвижение ленты, не окупились), Депп и Картер решили больше не сниматься вместе.

2. Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Будущие американские актеры Мэтт Деймон и Бен Аффлек познакомились, когда обоим было меньше 10 лет. Они жили всего в нескольких кварталах друг от друга. С тех пор стали лучшими друзьями... Когда выросли, начали сотрудничать как сценаристы и продюсеры, а также вместе снялись в десяти лентах ("Поле его мечты" (1989), "Школьные узы" (1992), "Блеск славы" (1995), "В погоне за Эми" (1997) "Умница Уилл Хантинг" (не только сыграли главные роли, но и написали сценарий; 1997), "Догма" (1999), "Третий лишний" (2002), "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Девушка из Джерси" (2004) и "Air: Большой прыжок".

Сейчас Деймон и Аффлек, кажется, перенасытились актерской игрой. Даже если не идет речь о совместных съемках... Они редко появляются в фильмах. Вместо этого занимаются продюсерскими проектами, в частности, сериалами для каналов HBO, SyFy и Fox.

3. Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Французский киноактер Венсан Кассель и его коллега, итальянская актриса и супермодель Моника Беллуччи – одна из самых магнетических пар европейского кинематографа. Они вместе снялись в девяти фильмах разных жанров (драмы, комедии, мистические детективы и т.п.), не ограничиваясь чисто романтичным амплуа: "Квартира" (1996), "Каким ты меня хочешь" (1996), "Доберман" (1997), "Наслаждение" (1998), "Непокорный" (1999), "Братство волка" (2001), "Необратимость" (2002), "Тайные агенты" (2004) и "Шайтан" (2006).

Если нужно было играть влюбленных персонажей, Касселю и Беллуччи не приходилось притворяться, ведь они в реальной жизни были замужем с 1999 по 2013 год и стали родителями двух дочерей. Когда же брак распался, звезды сохранили теплые отношения, однако решили не сниматься вместе.

4. Бен Стиллер и Оуэн Уилсон

Американский комик и продюсер Бен Стиллер, а также американский актер и сценарист Оуэн Уилсон впервые встретились на съемочной площадке киноленты "Кабельщик" (1996). Этот тандем настолько понравился зрителям, что знаменитости решили еще раз сняться вместе. Для этого прошли кастинг к фильму "Вечная полночь" (1998). И снова удача!

Позже Стиллер и Уилсон появились еще в десяти проектах, из-за чего их в Голливуде прозвали The Frat Pack (прозвище, которое дали группе американских комедийных актеров, которые вместе снимались во многих кассовых комедийных фильмах с середины 1990-х годов). Речь идет о лентах "Знакомство с родителями" (2000), "Образцовый самец" (2001), "Семейка Тененбаум" (2001), "Убойная парочка: Старски и Хатч" (2004), "Знакомство с Факерами" (2004), "Ночь в музее" (2006), "Ночь в музее 2" (2009), "Знакомство с Факерами 2" (2010), "Ночь в музее: Секрет гробницы" (2014) и "Образцовый самец 2" (2016).

5. Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Испанский актер Хавьер Бардем и его жена, с которой в браке с 2010 года, испанская актриса Пенелопа Крус, свои первые большие роли получили в микробюджетной трагикомедии "Ветчина, ветчина" (1992). Хотя они тогда не встречались, а дружили, в них уже чувствовалась экранная химия... Итак, эти двое были не против и дальше сниматься вместе. Следовательно, их фильмография пополнилась еще восемью общими проектами: "Опасности любви" (1996), "Больше, чем любовь" (1996), "Живая плоть" (1997), "Нет вестей от Бога" (2001), "Вики Кристина Барселона", "Советник" (2013), "Эскобар" (2017) и "Лабиринты прошлого" (2018).

Ранее OBOZ.UA писал о Джонни Деппе, Анджелине Джоли и еще пятерых актерах, что не смотрят фильмы, в которых снялись.

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