Самый страшный фильм всех времен. О чем 'Ведьма с Блэр', который не смог присмотреть даже Стивен Кинг

Известный режиссер ужастиков Джейсон Блум планирует создать новую версию самой страшной киноленты "Ведьма с Блэр: Курсовая с того света". Оригинальная картина была снята представителями американского независимого кино и имела "мизерный" бюджет.

Студия Blumhouse специализируется на создании хоррор фильмов. Несмотря на небольшие затраты, "Ведьма с Блэр: Курсовая с того света" стал одной из самых прибыльных работ, пишет Variety.

Blumhouse стоит за сногсшибательными франшизами "Паранормальное явление" и "Очищение", а также за новыми прорывными хитами, такими как "M3GAN" и "Пять ночей с Фредди". Фильмы киностудии собрали почти 6 миллиардов долларов в мировом прокате – и это без особых затрат на производство.

Сюжет оригинальной "Ведьмы из Блэр" 1999 года якобы основан на реальной истории трех студентов-режиссеров, пропавших во время съемок фильма о местной легенде. Фильм собрал 248 миллионов долларов и породил две кинофраншизы.

Стивен Кинг неоднократно упоминал кинокартину в своих интервью, отмечая ее тревожную атмосферу и эффективное использование минималистических приемов для страха. Писатель говорил о том, как фильм взывает к первоначальным страхам и играет на воображении зрителей. Однако автор также поделился, что чувствует себя немного нервным из-за реалистичности фильма и того, как он размывает границу между выдумкой и реальностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о фильме ужасов Netflix, который назвали одним из лучших, снятым по романам Стивена Кинга: страшный до тошноты.

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