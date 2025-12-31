'Очень странные дела': одна из новых серий стала самой провальной в истории сериала

Уилл Байерс – персонаж сериала "Очень странные дела" в исполнении актера Ноа Шнаппа, уже успел стать, как главным прорывом последнего сезона культового шоу Netflix, так и вызвать самый громкий провал. Его ключевую эмоциональную сцену называют одной из причин рекордно низкого рейтинга седьмой серии пятого сезона под названием "Мост".

Видео дня

Как свидетельствует агрегатор IMDb, этот эпизод получил самые низкие оценки от зрителей среди всех серий шоу. Сейчас его балл составляет всего 5,4 из 10. "Мост" опустился даже ниже седьмого эпизода второго сезона под названием "Потерянная сестра", который зрители как правило называют лишним и крайне неудачным. Оценка того держится на уровне 6,0.

Выход этой серии обвалил рейтинги заключительного сезона в целом. После релиза первой части из четырех серий в ноябре он составлял на агрегаторе Rotten Tomatoes 70%, по версии зрителей. Выход еще трех эпизодов на Рождество обрушил его до 56%.

Далее в тексте будут спойлеры

Одним из самых противоречивых моментов седьмой серии стал эпизод, в котором Уилл перед тем, как команда Хоукинса отправится на финальный бой с Векной, собирает всех и признается в своей гомосексуальности. Реакции на этот каминг-аут оказались довольно полярными. Часть зрителей восприняла его как логическое завершение многолетних намеков и тонких эмоциональных сцен из предыдущих сезонов, где одиночество и внутренняя растерянность героя уже читались как скрытая идентичность. Другие же критиковали эту сцену за чрезмерную прямолинейность и за то, что авторы с ней явно опоздали. Фанатам сериала не понравилось, что этот момент сделали сюжетным акцентом без достаточного подведения к нему.

Споры вызвал также тон сцены. Одним он показался искренним и открытым. Сам Шнапп, который совершил личный камингаут в 2023 году, признавался, что эта сцена была для него настоящим эмоциональным испытанием, но и важным моментом. Ее снимали почти 24 часа, настолько она была непростой. Однако актер поблагодарил команду за поддержку, которую получил в этот момент. Шнапп также отметил, что это едва ли не первый эпизод открытия квир-идентичности персонажа в шоу такой величины. Тем не менее, часть зрителей назвали каминг-аут Уилла слишком функциональным. Фанатам показалось, что эмоции персонажа использовали скорее для движения драматургии, чем для его более глубокого раскрытия.

Впрочем, к серии возникло немало и других претензий. В частности ей, как и всему сезону, вменяют потерю динамики из-за растянутых сцен и медленного развития событий. Из-за этого исчезает ощущение напряжения и опасности, которое было ключевым в предыдущих сезонах. К тому же, конфликты между героями часто подаются скорее как искусственные драматические (а порой даже мелодраматические) приемы, чем как логическое продолжение их характеров.

Другая распространенная критика касается использования старых сюжетных тем вместо смелых новых решений. Сезон во многом опирается на ностальгию и повторяет уже знакомые мотивы, из-за чего возникает впечатление повтора вместо развития мира сериала. Часть ключевых персонажей оказывается на периферии событий, получая минимум экранного времени или второстепенные арки, которые не имеют весомого влияния на основную линию. Это ослабляет эмоциональный эффект и размывает драматическую кульминацию.

Сможет ли финальная серия исправить эти недостатки, узнаем уже скоро. Заключительный эпизод "Очень странных дел" выйдет 1 января в 3:00 ночи по киевскому времени. Продолжительность серии составит более двух часов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую петицию против создателей "Очень странных дел" братьев Дафферов создали фанаты – она набрала сотни тысяч подписей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.