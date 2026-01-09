'Очень странные дела' для пенсионеров: братья Дафферы выпустят новый сериал

Сценаристы и режиссеры братья Дафферы только что показали миру масштабный финал своего главного проекта – сериала "Очень странные дела", который выходил на Netflix. Казалось бы, можно почить на лаврах, но стриминг уже объявил, что они работают над следующим шоу.

Видео дня

Как пишет блог Tudum, в разработке у Мэтта и Росса три сериала. Один из которых они сами в шутку окрестили "Очень странными делами" для пенсионеров.

The Boroughs

Дата премьеры пока неизвестна

Это восьмисерийная драма, события которой разворачиваются в живописном городке для пожилых людей в пустыне Нью-Мексико. Группа весьма нетипичных героев должна объединиться, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая пытается украсть то единственное, чего у них осталось совсем мало – время.

Дафферы выступают исполнительными продюсерами сериала. Шоураннерами станут Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз, которые делали шоу "Темный кристалл: Эпоха сопротивления". Героев сериала братья описали как "симпатичную команию неудачников, которым чуть больше лет, чем ребятишкам из Хоукинса". Их приключения обещают быть одновременно устрашающими, смешными и очень трогательными.

Актерский состав проекта обещают звездный:

Альфред Молина (тот самый Доктор Октавиус из "Человека-паука") сыграет Сэма;

(тот самый Доктор Октавиус из "Человека-паука") сыграет Сэма; Джина Дэвис ("Тельма и Луиза") и Алфри Вудард появятся в ролях Рене и Джуди;

("Тельма и Луиза") и появятся в ролях Рене и Джуди; также в команде "неудачников" увидим Билла Пуллмана, Дениса О'Хару и Кларка Питерса .

и . младшее поколение в городке для пенсионеров представят Джена Мэлоун ("Голодные игры") и Элис Кремелберг.

Очень странные дела: Рассказы из 85-го

Премьера запланирована на 2026 год

История "Очень странных дел" тоже продолжится, но в виде анимационного спин-оффа. Сюжет сериала разворачивается суровой зимой 1985 года (между событиями второго и третьего сезонов основного сериала), когда знакомые нам герои отправляются в эпическое путешествие. Им придется сражаться с новыми монстрами и раскрывать паранормальные тайны, терроризирующие их городок.

Произойдет что-то очень плохое

Дата премьеры пока неизвестна

Атмосферный хоррор-сериал, рассказывающий о невесте и женихе за неделю до их роковой свадьбы. Очевидно, что название не врет: во время подготовки к торжеству все пойдет совсем не так. Проект создается в рамках соглашения Upside Down Pictures (компании Дафферов), сами Мэтт и Росс не будут заниматься им напрямую, однако будут причастны к его производству. Ключевым сценаристом и шоураннером проекта стала Хейли З. Бостон, чей стиль братья прохвалили за юмор, умение работать с хоррором и закрученный сюжет. Главные роли жениха и невесты сыграют Камила Морроне и Адам ДиМарко, также в сериале появится Дженнифер Джейсон Ли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о финальном, пятом сезоне сериала "Ведьмак", который должен выйти на Netflix в этом году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.