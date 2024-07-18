Объявлены номинанты премии 'Эмми' 2024: какие сериалы посоревнуются за победу

Американская телевизионная академия определилась с номинантами на 76-ю премию "Эмми", которую вручают за лучшие телевизионные программы и сериалы. Церемония вручения наград состоится 15 сентября.

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Некоторые шоу получили десятки номинаций. Среди них: "Сёгун" (25), "Медведь" (23) и "Убийства в одном здании" (21). На сайте появился полный список соревнующихся за статуэтки в 107 номинациях.

Лучший драматический сериал

– "Корона"

– "Фоллаут"

– "Позолоченный век"

– "Утреннее шоу"

– "Мистер и миссис Смит"

– "Сёгун"

– "Медленные лошади"

– "Задача трех тел"

Лучший комедийный сериал

– "Начальная школа Эббот"

– "Медведь"

– "Умерь свой энтузиазм"

– "Хитрости"

– "Убийства в одном здании"

– "Палм-Рояль"

– "Псы из резервации"

– "Чем мы заняты в тени"

Лучший мини-сериал

– "Олененок"

– "Фарго"

– "Уроки химии"

– "Рипли"

– "Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучшая актриса в драматическом сериале

– Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"

– Кэрри Кун, "Позолоченный век"

– Майя Эрскин, "Мистер и миссис Смит"

– Анна Саваи, "Сёгун"

– Имельда Стонтон, "Корона"

– Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"

Лучший актер в драматическом сериале

– Идрис Эльба, "Захват рейса"

– Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"

– Уолтон Хоггинс, "Фоллаут"

– Гарри Олдман, "Медленные кони"

– Хироюки Санада, "Сёгун"

– Доминик Вест, "Корона"

Лучшая актриса в комедийном сериале

– Квинта Брансон, "Начальная школа Эббот"

– Айо Эдебири, "Медведь"

– Селена Гомес, "Убийства в одном здании"

– Майя Рудольф, "Большие деньги"

– Джин Смарт, "Хитрости"

– Кристен Виг, "Палм-Рояль"

Лучший актер в комедийном сериале:

– Мэтт Берри, "Чем мы заняты в тени"

– Ларри Дэвид, "Умерь свой энтузиазм"

– Стив Мартин, "Убийства в одном здании"

– Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

– Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

– Д'Фараон Вун-А-Тай, "Псы из резервации"

Лучшая актриса в минисериале:

– Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"

– Бри Ларсон, "Уроки химии"

– Джуно Темпл, "Фарго"

– София Вергара, "Грисельда"

– Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против Лебедей"

Лучший актер в минисериале:

– Мэтт Бомер, "Попутчики"

– Ричард Гедд, "Олененок"

– Джон Хэмм, "Фарго"

– Том Голландер, "Вражда: Капоте против Лебедей"

– Эндрю Скотт, "Рипли"

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