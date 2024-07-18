Объявлены номинанты премии "Эмми" 2024: какие сериалы посоревнуются за победу
Американская телевизионная академия определилась с номинантами на 76-ю премию "Эмми", которую вручают за лучшие телевизионные программы и сериалы. Церемония вручения наград состоится 15 сентября.
Некоторые шоу получили десятки номинаций. Среди них: "Сёгун" (25), "Медведь" (23) и "Убийства в одном здании" (21). На сайте появился полный список соревнующихся за статуэтки в 107 номинациях.
Лучший драматический сериал
– "Корона"
– "Фоллаут"
– "Позолоченный век"
– "Утреннее шоу"
– "Мистер и миссис Смит"
– "Сёгун"
– "Медленные лошади"
– "Задача трех тел"
Лучший комедийный сериал
– "Начальная школа Эббот"
– "Медведь"
– "Умерь свой энтузиазм"
– "Хитрости"
– "Убийства в одном здании"
– "Палм-Рояль"
– "Псы из резервации"
– "Чем мы заняты в тени"
Лучший мини-сериал
– "Олененок"
– "Фарго"
– "Уроки химии"
– "Рипли"
– "Настоящий детектив: Ночная страна"
Лучшая актриса в драматическом сериале
– Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
– Кэрри Кун, "Позолоченный век"
– Майя Эрскин, "Мистер и миссис Смит"
– Анна Саваи, "Сёгун"
– Имельда Стонтон, "Корона"
– Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"
Лучший актер в драматическом сериале
– Идрис Эльба, "Захват рейса"
– Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"
– Уолтон Хоггинс, "Фоллаут"
– Гарри Олдман, "Медленные кони"
– Хироюки Санада, "Сёгун"
– Доминик Вест, "Корона"
Лучшая актриса в комедийном сериале
– Квинта Брансон, "Начальная школа Эббот"
– Айо Эдебири, "Медведь"
– Селена Гомес, "Убийства в одном здании"
– Майя Рудольф, "Большие деньги"
– Джин Смарт, "Хитрости"
– Кристен Виг, "Палм-Рояль"
Лучший актер в комедийном сериале:
– Мэтт Берри, "Чем мы заняты в тени"
– Ларри Дэвид, "Умерь свой энтузиазм"
– Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
– Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
– Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
– Д'Фараон Вун-А-Тай, "Псы из резервации"
Лучшая актриса в минисериале:
– Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"
– Бри Ларсон, "Уроки химии"
– Джуно Темпл, "Фарго"
– София Вергара, "Грисельда"
– Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против Лебедей"
Лучший актер в минисериале:
– Мэтт Бомер, "Попутчики"
– Ричард Гедд, "Олененок"
– Джон Хэмм, "Фарго"
– Том Голландер, "Вражда: Капоте против Лебедей"
– Эндрю Скотт, "Рипли"
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