О чем сериалы 'Сегун' и 'Медведь', уже ставшие сенсациями на 'Эмми 2024'

17 июля Американская телевизионная академия объявила список номинантов на кинопремию "Эмми 2024", которую вручают за лучшие телевизионные программы и сериалы. Лидерами в количестве номинаций стали "Сегун", "Медведь" и "Убийства в одном здании". Они упоминаются 25, 23 и 21 раз соответственно.

Вручение "Эмми" состоится 15 сентября, но уже сейчас вышеупомянутые киноленты имеют больше шансов получить статуэтку ангела с крыльями, который держит атом над головой. OBOZ.UA решил рассказать, чем особенны лидеры номинаций телевизионной премии.

"Сегун" (Shogun)

"Сегун" основан на чрезвычайно популярном романе Джеймса Клавелла. Сюжет рассказывает вымышленную историю английского моряка Джона, потерпевшего кораблекрушение и оказывающегося на берегу Японии – в стране, где царят самураи и решение конфликтов на мечах.

Он становится частью двора дайме – японского феодала Торнага, который берет главного героя под свою опеку только ради собственной выгоды. Однако в то время появляется женщина, на имя Кохару, которая становится близкой Джону, помогая ему понять местные традиции и культуру. Интриги, борьба за власть, столкновение разных культур и ценностей, адаптация и выживание в чужой среде – это положено в основу сериала.

Критики даже называют новое кино от FX преемником эпического фэнтези-сериала "Игра престолов", но в жанре исторической драмы.

"Медведь" (The Bear)

Сюжет разворачивается вокруг молодого шеф-повара Кармена Бераццато, возвращающегося в родной Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном после смерти своего брата.

Он получил признание в изысканных ресторанах Нью-Йорка, поэтому пытается адаптировать свои высокие стандарты к реалиям маленького учреждения, имеющего финансовые проблемы и множество внутренних конфликтов. Сериал сосредотачивается на борьбе Карми с личными демонами, попытках реорганизовать бизнес и наладить отношения с работающим в ресторане коллективом.

И все это в комедийном жанре. К слову, CNN утверждает, что "Медведь" побил рекорд за количество номинаций в этом стиле, ведь больше всего упоминаний было только у "30 потрясений" (22) в 2009 году.

"Убийство в одном здании" (Only Murders in the Building)

События "Убийства в одном здании" происходят вокруг трех друзей, которые решаются записывать подкаст об убийствах, произошедших в их доме. Главные герои – Чарльз, Оливер и Мэйбл – проводят собственное расследование, чтобы найти преступника. В процессе они не только пытаются выяснить правду о преступлении, но и сталкиваются с собственными секретами и проблемами.

