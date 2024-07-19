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О чем сериалы "Сегун" и "Медведь", уже ставшие сенсациями на "Эмми 2024"

Катерина Галущенко
Кино Oboz
2 минуты
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О чем сериалы 'Сегун' и 'Медведь', уже ставшие сенсациями на 'Эмми 2024'

17 июля Американская телевизионная академия объявила список номинантов на кинопремию "Эмми 2024", которую вручают за лучшие телевизионные программы и сериалы. Лидерами в количестве номинаций стали "Сегун", "Медведь" и "Убийства в одном здании". Они упоминаются 25, 23 и 21 раз соответственно.

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Вручение "Эмми" состоится 15 сентября, но уже сейчас вышеупомянутые киноленты имеют больше шансов получить статуэтку ангела с крыльями, который держит атом над головой. OBOZ.UA решил рассказать, чем особенны лидеры номинаций телевизионной премии.

О чем сериалы "Сегун" и "Медведь", уже ставшие сенсациями на "Эмми 2024"

"Сегун" (Shogun)

"Сегун" основан на чрезвычайно популярном романе Джеймса Клавелла. Сюжет рассказывает вымышленную историю английского моряка Джона, потерпевшего кораблекрушение и оказывающегося на берегу Японии – в стране, где царят самураи и решение конфликтов на мечах.

Он становится частью двора дайме – японского феодала Торнага, который берет главного героя под свою опеку только ради собственной выгоды. Однако в то время появляется женщина, на имя Кохару, которая становится близкой Джону, помогая ему понять местные традиции и культуру. Интриги, борьба за власть, столкновение разных культур и ценностей, адаптация и выживание в чужой среде – это положено в основу сериала.

Критики даже называют новое кино от FX преемником эпического фэнтези-сериала "Игра престолов", но в жанре исторической драмы.

"Медведь" (The Bear)

Сюжет разворачивается вокруг молодого шеф-повара Кармена Бераццато, возвращающегося в родной Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном после смерти своего брата.

Он получил признание в изысканных ресторанах Нью-Йорка, поэтому пытается адаптировать свои высокие стандарты к реалиям маленького учреждения, имеющего финансовые проблемы и множество внутренних конфликтов. Сериал сосредотачивается на борьбе Карми с личными демонами, попытках реорганизовать бизнес и наладить отношения с работающим в ресторане коллективом.

И все это в комедийном жанре. К слову, CNN утверждает, что "Медведь" побил рекорд за количество номинаций в этом стиле, ведь больше всего упоминаний было только у "30 потрясений" (22) в 2009 году.

"Убийство в одном здании" (Only Murders in the Building)

События "Убийства в одном здании" происходят вокруг трех друзей, которые решаются записывать подкаст об убийствах, произошедших в их доме. Главные герои – Чарльз, Оливер и Мэйбл – проводят собственное расследование, чтобы найти преступника. В процессе они не только пытаются выяснить правду о преступлении, но и сталкиваются с собственными секретами и проблемами.

Ранее OBOZ.UA писал, какие сериалы и по каким критериям номинировали на "Эмми". Со списком можно ознакомиться – по ссылке.

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