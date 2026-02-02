Новый сезон 'Бриджертонов' стал хитом: когда выйдут все серии

Один из главных хитов Netflix вернулся на пьедестал – после выхода первой части четвертого сезона костюмированный романтический сериал "Бриджертоны" вновь возглавил рейтинг стриминга по всему миру. Он подвинул с первого места шоу "Он и она" с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом в главных ролях.

Как пишет издание Collider, "Он и она" продержался в топе довольно долго, ведь вышел еще 8 января, тогда как свежая порция приключений Бриджертонов появилась только 29 января. Но фанатов амурных приключений членов этого семейства еще ждет продолжение. Вторая часть нового сезона будет опубликована на Netflix 26 февраля.

Сериал "Бриджертоны" снят по книгам Джулии Куинн и рассказывает о том, как дети большой аристократической английской семьи один за другим выходят в мир, чтобы найти свою судьбу. В каждой новой части королева Шарлотта выбирает кого-то из них "бриллиантом сезона". Путь к любви у этих героев всегда запутанный, но в результате каждый находит свою пару. Сейчас все фанаты прикованы к экранам, наблюдая, как Бенедикт пытается разобраться в чувствах к Софи Бек. Проблема в том, что Софи – не имеет благородного происхождения, поэтому не может считаться ему ровней. Поклонники сериала заинтригованы, чем может завершиться такая история.

В то же время "Он и она" имеет совсем другое настроение. Мини-сериал в жанре триллера рассказывает об Анне и Джеке – супругах, которые давно живут порознь. Но когда в их городке происходит убийство, им приходится вместе работать над этим делом. Поскольку она – журналистка-расследовательница, а он – детектив из отдела убийств, оба начинают подозревать всех вокруг, в том числе друг друга.

Между тем, в "Бриджертонах" фанаты наблюдают довольно нетипичную историю. В начале сезона Бенедикт предстает, как гуляка, одиночка и свободный художник, который стремится наслаждаться жизнью и даже не задумывается о женитьбе. Однако встреча с безымянной Леди в серебряном на бале-маскараде лишает его покоя – все мысли героя о том, как найти очаровательную незнакомку.

В то же время Бенедикт знакомится с симпатичной горничной по имени Софи Бек. Мужчина даже не представляет, что Софи и Леди в серебряном – один и тот же человек. Последние четыре эпизода сезона наконец должны дать ответы, смогут ли они быть вместе.

