По вселенной 'Игры престолов' снимут фильм: что известно о 'Завоевании Эйгона'

Несколько недель назад телеканал HBO объявил, что готовит полнометражный фильм по мотивам сериала "Игра престолов". И вот этот фильм получил рабочее название – "Игра престолов: Завоевание Эйгона".

Видео дня

Как пишет Variety, именно этот вариант боссы студии объявили во время конференции CinemaCon в Лас-Вегасе. Сроки выхода ленты пока не определены. Первый в истории полнометражный эпик во вселенной "Игры престолов" показали как часть планов киностудии на "2027 год и далее". Вероятно, за это время может измениться и название.

Первые новости о фильме по вселенной произведений Джорджа Мартина появились лишь в прошлом месяце. Из сюжетных деталей пока известно только то, что лента расскажет о первом завоевателе Эйгоне I Таргариене из масштабного цикла романов "Песнь льда и пламени". Род Таргариенов в этой вселенной известен тем, что его представители умеют летать на драконах, а свою власть укрепляют инцестуальными связями.

История Эйгона I Таргариена была описана в книге Мартина "Огонь и кровь", которая изложила хроники взлетов и падений разных королей этой династии. Именно первый Эйгон в свое время объединил королевства Вестероса под властью одного правителя. Он переплавил оружие своих врагов и выковал Железный трон, а руководил этими землями вместе со своими двумя сестрами-женами – королевами Висеньей и Рейнис. После его смерти потомки продолжали править в течение многих поколений (и многих из них также звали Эйгонами).

Сценарий к фильму "Игра престолов: Завоевание Эйгона" напишет Бо Уиллимон, который ранее был шоураннером сериала "Карточный домик" от Netflix и одним из авторов хитового сериала "Андор" во вселенной "Звездных войн" на Disney+. Имена режиссера и ключевых актеров пока неизвестны.

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер третьего сезона сериала "Дом дракона", который рассказывает о гражданской войне между Таргариенами, и называл дату его выхода.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.