Netflix снял фильм о бое Усика с Фьюри: каковы в реальной жизни боксеры, почему отец британца озверел и что об украинце говорит Кличко

Кинокомпания Netflix представила документальный фильм "Абсолютное чемпионство", посвященный историческому боксерскому поединку украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Бой состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 мая 2024 года.

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Зрители имели возможность наблюдать за тренировками боксеров, пресс-конференциями и зрелищным поединком, однако многое осталось без внимания фанатов бокса. OBOZ.UA расскажет, что показали в "Абсолютном чемпионстве".

Общая информация

Документальное кино снимали с 2023 года, когда бойцы лишь определились с датой поединка в феврале. Первые кадры были сняты за 8 месяцев до боя. Лента состоит из нарезки ярчайших ударов, комментариев команд обоих боксеров и людей, причастных к этому событию. Среди них: менеджеры, члены семьи, журналисты и другие известные спортсмены. В том числе и Владимир Кличко. Финальные сцены охватывают еще месяц жизни спортсменов после поединка. Посмотреть фильм можно только на Netflix с украинскими субтитрами.

Усик и Фьюри – кто они?

Опуская общие комментарии приглашенных гостей о важности боя за звание абсолютного чемпиона мира, в первой части фильма зрителям рассказали немного больше об Усике и Фьюри.

Netflix посвятил целый блок повествования обычному дню британца, где он проводит время с детьми, покупает кофе в небольшом кафе и завтракает рядом со своими поклонниками. После просмотра остается уверенность, что провокационное поведение боксера на ринге и перед камерами – лишь часть образа.

Тем временем Усик предстал перед зрителями как упорный, упрямый, но в то же время позитивный шутник. Его тренировки сопровождаются смехом, но не лишены монотонного оттачивания навыков. Как объяснили в команде Усика, он умеет побеждать, потому что делает это всю жизнь. Украинца назвали самым умным боксером своего времени, который просчитывает все будущие ходы соперника и не пугается больших габаритов.

Бой под угрозой срыва

Следующая часть фильма касалась драматического рассечения брови Фьюри, из-за которого бой был перенесен на 18 мая. В этой части комментаторы в большинстве своем удивлялись, как фанаты могли предположить, что чемпион испугается, попросит хирурга разрезать ему лицо или кого-то из команды – намеренно ударить посильнее.

Папа: самая эмоциональная часть

Описывая скандальный инцидент до боя, когда отец Фьюри – Джон – нанес удар головой члену команды Усика, Netflix встал на защиту мужчины. Близкое окружение тяжеловеса объяснило поведение Фьюри-старшего, оправдав все желанием отвлечь внимание от сына и дать ему "отдохнуть". Мол, своими безумными выходками Джон Фьюри помогает боксеру снять с плеч напряжение от шума вокруг него.

История Усика была более драматичной. Боец поделился, что никогда не слышал слов о любви от умершего в 2012 году отца. Тогда Александр не смог попрощаться с папой, о чем до сих пор жалеет. В команде звезды спорта рассказали, что Усик видит Александра-старшего каждый раз перед поединком.

Война в Украине

Во второй части документального кино все же упомянули о российско-украинской войне и ее непосредственном влиянии на карьеру боксера.

"У него несгибаемая воля. Как можно психологически драться с тем, чья страна переживает величайшую в своей истории войну? С тем, кто хочет быть на фронте, чтобы защищать страну? Этот парень видел смерть воочию. Ринг для него – это легко", – можно услышать за кадром.

Как рассказали в фильме, боксер бросился домой из Польши, как только узнал о полномасштабном вторжении. Кроме этого, воодушевления в бою ему добавили украинские военные, которые просили звезду отстоять честь страны.

"Александр Усик доказывает, что мы неустанны, что нас не уничтожить. Мы показываем, что отбиваемся и никогда не сдадимся", – сказал Кличко. Этот блок заканчивается эмоциональной подборкой комментариев, серией ударов Усика и философскими размышлениями, чем для украинцев является историческая победа соотечественника.

Послесловие за Фьюри

Точку в этой истории поставил проигравший боксер, месяц спустя описывающий свою жизнь, даже не намекая на реванш. Мы узнаем, что для британца успех – это быть хорошим отцом и радоваться простым мгновениям с семьей. Как рассказал сам Фьюри, он не любуется 25 поясами, висящими на стене в гостиной, а проходит мимо них, не вспоминая о чемпионских титулах.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы.

Напомним, Фьюри снова обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

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