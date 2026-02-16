Не первый фильм: сколько есть экранизаций 'Грозового перевала'

В кинотеатральный прокат наконец вышла драма "Грозовой перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях. Новая экранизация классического романа Эмили Бронте вызвала бурные дискуссии, ведь обещал интересные отходы от оригинала и большое количество откровенных сцен.

Новое прочтение от режиссера Эмиральд Феннел появилось на пустом месте. "Грозовой перевал" переносили на экран – как широкий, так и телевизионный – всего около 40 раз. OBOZ.UA рассказывает о классических кинопостановках, сделанных в разное время в разных странах.

"Грозовой перевал, 1920 год, Великобритания

Режиссер: Альберт Брамбл, в ролях: Милтон Росмер, Колетт Бреттл

Это первая в истории киноэкранизация романа. Лента официально считается утраченной (сохранились лишь фрагменты в архиве BFI). Съемки проходили на студии Steventon в Оксфордшире. Фильм был немым, поэтому весь сюжет и сложные взаимоотношения героев передавались исключительно через визуальную игру актеров и интертитры (текстовые вставки).

"Грозовой перевал", 1939 год, США

Режиссер Уильям Уайлер. В ролях: Лоуренс Оливье, Мерл Оберон

Настоящий голливудский блокбастер своего времени, который превратил дикую готику в вылизанную любовную драму. Создатели полностью вычеркнули историю второго поколения героев, завершив все смертью Кэти (фактически, экранизировали только первые 16 глав книги). Интересно, что Лоуренс Оливье и Мерл Оберон имели напряженные отношения, ведь актер хотел, чтобы Кэти сыграла его возлюбленная Вивьен Ли. Впрочем, кажется, это напряжение лишь добавило экранным отношениям остроты. Фильм получил "Оскар" за операторскую работу.

Arzoo, 1950 год, Индия

Режиссер: Шахид Латиф. В ролях: Дилип Кумар, Камини Каушал

Болливудская романтическая драма довольно свободно интерпретирует сюжет Бронте. Это был один из первых случаев, когда индийское кино приспособило готические страсти классической английской литературы под собственные культурные реалии. При этом режиссер сохранил трагизм отношений местных Хитклиффа и Кэти.

Hulchul, 1951 год, Индия

Режиссер: С. К. Оджа. В ролях: Дилип Кумар, Наргис, К. Н. Сингх

Уже буквально через год вышла еще одна индийская адаптация "Грозового перевала" и снова с Дилипом Кумаром в главной мужской роли. Сюжет превратился в острую социальную драму, где классовые разногласия и семейная месть приобрели индийский колорит.

"Abismos de Pasión", 1954 год, Мексика

Режиссер: Луис Бунюэль. В ролях: Хорхе Мистраль, Ирасема Дилиан

Мастер сюрреализма создал испаноязычную версию романа. Бунюэль перенес действие из болот Англии в жаркую Латинскую Америку, сохранив лишь ключевой конфликт романа. Фильм отличается жестоким, почти садистским изображением страсти и религиозным подтекстом. Финальная сцена на кладбище сопровождается музыкой Вагнера, что подчеркивает трагизм и неизбежность смерти героев.

"Грозовой перевал", 1970 год, Англия

Режиссер: Роберт Фуэст. В ролях: Тимоти Далтон, Анна Калдер-Маршалл

Экранизация, запомнившаяся молодым и физически агрессивным Хитклиффом в исполнении Далтона. Лента не охватывает весь роман, фокусируясь лишь на первой части истории, и имеет выразительную "готическую" атмосферу, характерную для британского кино того десятилетия.

Dehleez, 1983 год, Пакистан

Режиссер: Мохаммед Фазиль В ролях: Надим, Шабнам

Урду-язычная драма, которая стала настоящим триумфом в Пакистане, завоевав семь престижных наград Nigar Awards. Эта успешная адаптация впоследствии вдохновила индийских кинематографистов на создание фильма Oonche Log в 1985 году.

Hurlevent, 1985 год, Франция

Режиссер: Жак Риветт. В ролях: Люка Бельво, Фабьен Баб

Французский взгляд от мэтра "Новой волны". Риветт перенес действие в современную для себя Францию. Фильм лишен голливудского пафоса – он сырой, аскетичный и сосредоточен на юношеском максимализме главных героев.

Onimaru (Arashi ga oka), 1988 год, Япония

Режиссер: Йосисиге Йосида. В ролях: Юсаку Мацуда, Юко Танака.

События перенесены в средневековую Японию. Классическую историю о чужаке и обреченной любви сопровождают суровый быт и жесткие законы японской клановой иерархии. И все в антураже мрачных священных лесов у подножия вулкана.

Hihintayin Kita sa Langit, 1991 год, Филиппины

Режиссер: Карлос Сигион-Рейна. В ролях: Ричард Гомес, Доун Зулуэта

Классическая для филиппинского кино мелодрама, очень близко следующая за фабулой Бронте. Лента стала культовой на родине благодаря невероятной химии между актерами и эмоциональному надрыву, который идеально лег на филиппинский темперамент.

"Грозовой перевал Эмили Бронте", 1992 год, Англия

Режиссер: Питер Косминский. В ролях: Рэйф Файнс, Жюльет Бинош.

Одна из немногих версий, где Жюльет Бинош сыграла и Кэтрин, и ее дочь, что подчеркнуло тему семейного рока. Рэйф Файнс в роли Хитклиффа создал настолько мощный и опасный образ, что он до сих пор считается одним из лучших в истории экранизаций шедевра Бронте.

"Обещание", фильм, 2007 год, Филиппины

Режиссер: Майк Тувьера. В ролях: Ричард Гутьеррес, Анжел Локсин.

Современный римейк филиппинской классики 1991 года. Лента обновила визуал и подачу, но сохранила остроту конфликта между богатыми землевладельцами и приемным сыном, который вернулся за своим.

"Грозовой перевал", 2011 год, Англия

Режиссер: Андреа Арнольд. В ролях: Кая Скоделарио, Джеймс Гаусон.

Фильм снят в непривычном для современного кино "квадратном" формате кадра 4:3. Это была первая большая экранизация, где роль Хитклиффа исполнил темнокожий актер, что подчеркнуло его статус чужака в английском обществе и добавило истории социальной глубины. Фильм получился значительно мрачнее предыдущих версий и фокусируется на грубой, почти первобытной стороне отношений героев.

"Грозовой перевал", 2022 год, США

Режиссер: Брайан Ферритер. В ролях: Джет Жандро, Брайан Ферритер.

Независимая американская адаптация, которая пытается вернуться к корням готического романа. Режиссер, который сам сыграл Хитклиффа, сделал ставку на аутентичность пейзажей и внутреннее психологическое напряжение героев.

"Грозовой перевал", фильм, 2026 год, США

Режиссер: Эмиралд Феннелл. В ролях: Марго Робби, Джейкоб Элорди.

Самая ожидаемая новинка от автора "Перспективной девушки" и "Солтберна". Критики отмечают, что Феннелл сделала ставку на провокацию и выразительный визуал, где поместье Эрншо выглядит не как мрачная ферма, а как стильное и одновременно угнетающее пространство. Выбор почти двухметрового Джейкоба Элорди на роль Хитклиффа подчеркнул тему физической доминантности и токсичной маскулинности, а Марго Робби в образе Кэти добавила истории современного психологизма. Фильм сосредоточен на деструктивной природе любви и социальной иерархии, поданных через призму "гламурного" хоррора.

