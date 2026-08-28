Названы 10 худших фильмов всех времен: у них очень низкий рейтинг

Иногда даже крайне плохое кино становится культовым. Именно поэтому агрегатор IMDb следит не только за фильмами с самыми высокими оценками, но и составляет антирейтинг картин, которые понравились зрителям меньше всего.

Видео дня

OBOZ.UA решил рассказать о фильмах, возглавляющих этот список. Он формируется на основе оценок пользователей сервиса и не всегда напрямую зависит от выставленного ему балла.

Нереальный блокбастер, 2008

Рейтинг IMDb: 1,9

Молодой парень вместе со своими друзьями оказывается в мире, где одна за другой происходят масштабные и абсурдные катастрофы. Герои пытаются спастись и пережить этот хаос. Фильм является пародией на известные блокбастеры и популярных киногероев 2000-х годов.

Манос: Руки судьбы, 1966

Рейтинг IMDb: 1,7

Во время автомобильного путешествия семья сбивается с пути и случайно натыкается на одинокий дом посреди пустынной местности. Его загадочный хозяин оказывается членом странного культа, из-за чего обычное путешествие превращается для героев в настоящий кошмар.

Птичий апокалипсис: Шок и ужас, 2010

Рейтинг IMDb: 1,7

Молодой человек и его девушка отправляются в путешествие, но их планы рушатся, когда птицы внезапно начинают нападать на людей. Постепенно ситуация выходит из-под контроля, а попытка просто спастись превращается в борьбу за выживание во время настоящего птичьего апокалипсиса.

Супермалыши: Малыши-гении 2, 2003

Рейтинг IMDb: 1,5

Несколько необычайно сообразительных малышей начинают общаться между собой с помощью особого собственного языка. Вскоре они оказываются втянутыми в опасную историю и вынуждены противостоять планам взрослых, чтобы спасти других детей.

Спасти Рождество, 2014

Рейтинг IMDb: 1,3

Главный герой стремится помочь родственнику, разочаровавшемуся в празднике, вновь почувствовать настоящую атмосферу Рождества. Во время празднования он размышляет о рождественских обычаях, вере и значении этого дня для христиан.

Красавица и чудовище, или Не родись красивой, 2008

Рейтинг IMDb: 2,0

Молодой человек давно влюблен в девушку, которая не готова начать с ним отношения, пока ее лучшая подруга не найдет себе пару. Тогда герой берется помочь подруге возлюбленной устроить личную жизнь. Однако поиски подходящего мужчины оказываются гораздо сложнее, чем он изначально думал. Главная звезда фильма – Пэрис Хилтон.

Радхе, 2021

Рейтинг IMDb: 1,8

Индийский полицейский Радхе получает задание обезвредить опасного наркоторговца, который держит Мумбаи в страхе. В ходе операции он вступает в противостояние с мощной преступной группировкой и пытается разрушить ее наркобизнес.

Дом мертвых, 2003

Рейтинг IMDb: 2,1

Фильм одного из самых противоречивых режиссёров в истории кино Уве Бола рассказывает о компании молодых людей, которые приезжают на остров, где планируют весело провести время на вечеринке. Вместо этого они оказываются в эпицентре событий, связанных с зомби-апокалипсисом. Теперь героям нужно не только выжить, но и дать отпор орде мертвецов и выяснить, что на самом деле происходит на острове.

Сын Маски, 2005

Рейтинг IMDb: 2,3

То, что началось с культовой комедии с Джимом Керри, превратилось в один из самых низкооцененных фильмов. Молодой художник случайно находит легендарную маску Локи, которая наделяет своего обладателя сверхъестественными способностями. Но после рождения ребенка, которому передается эта необычная сила, жизнь героя стремительно превращается в полный хаос.

Очень эпическое кино, 2007

Рейтинг IMDb: 2,5

Несколько молодых людей случайно узнают, что их связывает загадочное фантастическое пророчество. После этого они отправляются в полное приключений путешествие, в ходе которого фильм пародирует сюжеты популярных фэнтезийных и приключенческих картин.

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