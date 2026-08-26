"Как избавиться от парня за 10 дней": легендарная романтическая комедия получит продолжение

Студия Paramount Pictures приступила к разработке сиквела романтической комедии "Как избавиться от парня за 10 дней" с Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи в главных ролях. Ожидается, что главные актеры вернутся в проект.

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Как пишет издание Deadline со ссылкой на источник, близкий к проекту, Хадсон выступает продюсером картины вместе со Стейси Шер. На данный момент ни она, ни Макконахи ещё не подписали контракты на съемки в сиквеле. Также пока нет описания сюжета и не утверждена кандидатура сценариста.

Фильм "Как избавиться от парня за 10 дней", ставший одной из самых популярных студийных романтических комедий 2000-х, рассказывает о журналистке Энди Андерсон (Хадсон) и рекламщике Бенджамине Берри (Макконахи). Они начинают отношения, но у каждого есть скрытый мотив: она хочет избавиться от него ради статьи, а он поспорил, что сможет влюбить ее в себя за 10 дней. Все их хитроумные планы рушатся, когда между ними вспыхивают настоящие чувства.

Оригинальный фильм вышел в прокат в феврале 2003 года и собрал более 178 миллионов долларов в мировом прокате. Режиссером выступил Дональд Питри, сценарий написали Кристен Бакли, Брайан Риган и Берр Стирс, а продюсерами выступили Линда Обст, Роберт Эванс и Кристин Питерс.

Хадсон, которая недавно получила свою вторую номинацию на "Оскар" за драму от Focus Features "Песня любви", сейчас играет главную роль в популярной комедии от Netflix "Плеймейкерша", которую уже продлили на третий сезон.

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