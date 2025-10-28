На основе известной манги: вышел трейлер сериала 'До последнего самурая'

Netflix готовится выпустить самый масштабный свой проект японского производства – сериал "До последнего самурая". И стриминг наконец выпустил трейлер эпического псевдоисторического шоу.

"До последнего самурая" порой называют смесью "Игры в кальмара" и "Сьогуна". От первого он наследует жанр "королевской битвы", от второго – эстетику. Все шесть серий должны появиться на платформе Netflix 13 ноября.

Сюжет шоу разворачивается в конце XIX века, в эпоху реставрации Мэйдзи в Японии. В центре событий — группа из 292 самураев, которые собираются на ночной храмовой церемонии в Киото, чтобы принять участие в смертельно опасной игре-вызове. Каждый получает деревянный жетон и должен пробраться в Токио, сохранив свою жизнь и жетон. При этом им разрешено любым способом лишать жетонов своих соперников, выбивая их из кровавого соревнования. Победитель, который окажется в городе первым, получит огромный денежный приз в 100 миллиардов иен.

Главным героем шоу является мужчина по имени Сюдзиро Сага – бывший самурай, который снова берется за меч, чтобы спасти свою больную жену и ребенка. На пути к победе ему придется бороться не только с прямыми соперниками, но и коварными ловушками и неожиданными врагами. Выжить должен только кто-то один.

Порой говорят, что "До последнего самурая" основан на популярной манге, однако это не совсем так. Литературной первоосновой шоу является исторический роман "Икусагами", бестселлер лауреата премии Наоки Сего Имамуры, проиллюстрированный Кацуми Тацудзавой. С декабря 2022 года роман начал частями публиковаться в журнале Morning в жанре сейнен-манги (разновидности японских комиксов) и в результате получил четыре тома. Имамура одобрил экранизацию своего произведения на платформе Netflix. "Даже измененные моменты добавили напряжения и визуального напряжения, которое может предложить только фильм", — сказал он официальному блогу стриминга Tudum.

Сериал будет иметь шесть эпизодов. Первые два из них уже были показаны на 30-м Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея) 18 сентября 2025 года. И получили достаточно положительные отзывы. В частности за зрелищный сетинг, впечатляющую постановку сражений и выразительную актерскую игру.

