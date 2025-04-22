На 'Оскаре' ввели важное правило, которое коснется каждого члена жюри: что изменится

Академия кинематографических искусств и наук объявила масштабные изменения в правила вручения престижной премии "Оскар" – перед 98-й церемонии, которая состоится 15 марта 2026 года. Одним из главных нововведений стало строгое правило для всех членов жюри: отныне они смогут голосовать в финальном туре только за фильмы, которые действительно просмотрели.

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Это правило может кардинально изменить подход к голосованию в Академии, долгое время позволявшей своим членам выбирать победителей в категориях, даже если они видели лишь часть из номинированных лент. Так называемое "голосование по знакомым именам" или за "фильм, о котором слышали больше всего", наконец-то официально прекращается, сообщает Variety.

Чтобы иметь право голоса в данной категории, член Академии должен просмотреть все номинированные фильмы в этой категории. Проверка просмотров будет проходить через официальную онлайн-платформу Academy Screening Room. Если фильм был пересмотрен не через эту платформу, а, скажем, на фестивале или в частном показе, избиратель обязан будет заполнить специальную форму, указав дату, место и обстоятельства просмотра.

Этот процесс уже действовал раньше для некоторых категорий – например, международного полнометражного фильма или короткометражной анимации – но теперь распространяется абсолютно на все номинации. Академия заявляет, что цель нововведения сделать голосование более обоснованным и честным.

Другие важные нововведения:

Впервые в истории появится номинация по достижению в кастинге. Это признание для кастинг-директоров, работающих над подбором актеров. Специальный филиал Академии сформирует шорт-лист из 10 претендентов, а затем выберет пятерку номинантов, которые и будут бороться за статуэтку.

Впервые издано официальное руководство по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве. Академия отмечает, что генеративный ИИ не повлияет на возможность получения номинации, но оцениваться будет прежде всего человеческий творческий вклад. Иными словами, если фильм создан с помощью ИИ, это не плюс и не минус, но важно, насколько в нем чувствуется авторский почерк человека.

в кинопроизводстве. Академия отмечает, что генеративный ИИ не повлияет на возможность получения номинации, но оцениваться будет прежде всего человеческий творческий вклад. Иными словами, если фильм создан с помощью ИИ, это не плюс и не минус, но важно, насколько в нем чувствуется авторский почерк человека. Расширены права международных участников. Теперь к рассмотрению в категории "Международный полнометражный фильм" могут быть представлены работы режиссеров со статусом беженца или лица, имеющего право на убежище.

Изменены сроки представления фильмов для рассмотрения. Фильмы, выпущенные с 1 января по 30 июня 2025 года, должны быть представлены до 10 сентября. А ленты, выходящие во второй половине года – до 13 ноября. Так Академия хочет избежать путаницы, как это произошло в прошлом году, когда ряд фильмов не успели зарегистрировать.

Фильмы, выпущенные с 1 января по 30 июня 2025 года, должны быть представлены до 10 сентября. А ленты, выходящие во второй половине года – до 13 ноября. Так Академия хочет избежать путаницы, как это произошло в прошлом году, когда ряд фильмов не успели зарегистрировать. Короткие списки расширяются. В категории "Лучшая операторская работа" впервые будет создан официальный шорт-лист. В общей сложности теперь в 12 технических категориях будет действовать система предварительного отбора.

В категории "Лучшая операторская работа" впервые будет создан официальный шорт-лист. В общей сложности теперь в 12 технических категориях будет действовать система предварительного отбора. Перемены в музыкальных номинациях. Срок представления песен и саундтреков теперь более ранний – соответственно, 15 октября и 3 ноября.

Ранее OBOZ.UA писал, что в "Оскар" добавили еще одну категорию. Теперь за статуэтку смогут соперничать каскадеры. Однако нововведения не стоит ждать в 2026 году.

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