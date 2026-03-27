На Netflix вышел сериал от создателей 'Очень странных дел': о чем 'Скоро случится что-то страшное'

Свадьбу считают одним из самых счастливых событий в жизни. Но только не в случае, если за организацию события берутся создатели сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Дафферы – они как продюсеры выпустили на Netflix новый триллер "Скоро случится что-то страшное", события которого вращаются вокруг дня бракосочетания.

Видео дня

Как рассказывает блог Tudum, история восьмисерийного шоу от шоураннера Хейли З. Бостон рассказывает о невесте, чьи мечты об идеальном праздничном дне медленно превращаются в кошмар. Главные роли в сериале "Скоро случится что-то страшное" играют Камила Морроне (Рэйчел) и Адам Димарко (Никки). Полный сезон уже доступен на стриминге в украинском дубляже.

Начинается все, как красивая история любви – молодая пара решает пожениться и отправляется готовиться к камерной церемонии, которая должна пройти в уютном лесном домике родителей Никки. На мгновение кажется, что это начало сказки о счастливой жизни. Но настроение быстро меняется, и на смену идиллии приходит гнетущее предчувствие. С каждым днем, приближающим пару к свадьбе, тревога все нарастает.

"Они начинают чувствовать этот ужас – как будто скоро случится что-то страшное, хотя и не знают, что именно. Это история о сомнениях, возникающих за неделю до такого серьезного шага", – рассказала Бостон. Никки мечтает о скромной, но красивой церемонии, тогда как Рэйчел не может избавиться от предчувствия, что у судьбы другие планы и впереди у них не счастливая жизнь, а настоящая катастрофа.

В центре сюжета – сложные отношения молодой пары и тяжелое чувство сомнения, которое грозит их разрушить. Неделя приготовлений к свадьбе выводит на передний план разногласия в характере и мировоззрении пары. На первый взгляд идеальные отношения начинают давать трещину.

Семью жениха, которая принимает пару, возглавляет матриарх Виктория (Дженнифер Джейсон Ли) – деспотичная идеалистка, которая превратила брак в семейную религию. Ее верный муж Борис (Тед Левин) построил свою жизнь так, чтобы неуклонно поддерживать иллюзию любви, которую создала жена. Среди детей пары Джулс – "паршивая овца", Порша – хаотичная "темная лошадка", которая говорит все, что думает, и Никки – миротворец и всеобщий любимец.

Однако запутанные семейные отношения – это лишь часть напряжения. По словам Бостон, атмосфера сериала – это тревога, пробирающая до костей. Хотя жанр шоу заявлен как хоррор, здесь не будет привычных скримеров, зато зритель увидит постепенное разрушение психики героев. Авторы шоу утверждают, что вдохновлялись такими жемчужинами жанра, как "Кэрри" и "Ребенок Розмари".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.