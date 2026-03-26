'Очень странные дела: Рассказы из 85-го': вышел официальный трейлер

Фанатам "Очень странных дел" уже через месяц Netflix покажет анимационный спиноф с подзаголовком "Рассказы из 85-го". И чтобы облегчить ожидание новой встречи с любимыми героями, стриминг представил первый полноценный трейлер предстоящей премьеры.

Сериал стартует на Netflix уже 23 апреля. Шоураннером проекта стал мультипликатор Эрик Роблес, который долгое время создавал мультфильмы для канала Nickelodeon. Создатели оригинальных "Очень странных дел" Мэт и Росс Даффер выступают продюсерами мультсериала.

Netflix обещает, что в новом проекте зрители смогут увидеть любимых героев с неожиданного ракурса. На календаре – морозная зима 1985 года, то есть время между событиями 2 и 3 сезонов основного сериала. Ворота в Изнанку закрыты, герои готовятся к беззаботным зимним каникулам в заснеженном Хокинсе. Однако в городе появляются невиданные ранее монстры и новая паранормальная угроза.

Вместе с тем к команде отважных детей присоединится новая героиня. Одиннадцатая, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс будут бороться со злом с помощью девушки по имени Никки Бакстер, которая носит на голове розовый ирокез и не боится вызовов.

Концепт анимационного сериала появился у братьев Дафферов во время обсуждений, как можно расширить вселенную Хокинса. Добавить к франшизе "Очень странных дел" еще и анимационную историю было одной из первых идей. Сколько серий будет включать сериал, пока не разглашается. Также неизвестно – выйдет весь сезон одновременно, или его поделят на части, как было с поздними сезонами оригинального шоу.

