'На драйве': открыта продажа билетов на первый украинский фильм об автогонках

Стартовала продажа билетов на украинский полнометражный фильм об автогонках "На драйве " – один из самых ожидаемых кинорелизов года.

Видео дня

Фильм выходит в прокат 9 апреля во всех кинотеатрах Украины.

Отдельным событием станет допремьерный показ, который состоится с участием звездных гостей и команды создателей фильма во Дворце "Украина" 2 апреля.

Лента "На драйве" переносит зрителей в прифронтовой Харьков, где компания друзей находит брошенные автомобили в закрытом из-за войны торговом центре и превращает подземный паркинг в арену нелегальных гонок.

Фильм сочетает жанровый экшн с современным украинским контекстом и рассказывает историю поколения, которое живет, влюбляется, ошибается, но не останавливается даже во время войны.

Билеты на премьерные показы уже доступны во всех кинотеатрах страны, а также онлайн по ссылке. В то же время в некоторых кинотеатрах специальные показы стартуют раньше – 7–8 апреля.

Организаторы советуют следить за афишами в своем городе, чтобы не пропустить первые сеансы.