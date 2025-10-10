Мы снова увидим Декстера: сериал продлили еще на один сезон

Сериал "Декстер: Воскресение" официально продлен на второй сезон. Об этом сообщили представители стриминговой платформы Paramount+, где и выходит шоу.

Главную роль снова исполняет Майкл С. Холл, который в видеообращении к фанатам подтвердил новость и пообещал: "Это еще не конец. Авторская команда уже работает над новыми сериями". По словам актера, зрителей ждет еще больше неожиданных поворотов и драматических развязок.

Продолжение не стало неожиданностью — издание Variety сообщало, что стриминг планирует собрать сценарную комнату для потенциального второго сезона. Первый сезон "Воскресения" вышел в июле 2025 года и собрал 4,4 миллиона просмотров за первую неделю, что стало мощным стартом для новой главы легендарной истории.

Среди актерского состава — Ума Турман, Питер Динклэйдж, Джеймс Римар, Дэвид Зайас, а также звезды-гости: Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и Джон Литгоу, который вернулся к роли Троицы-убийцы.

"Декстер: Воскресение" — не первая попытка возродить культовый сериал. Оригинальная история завершилась в 2013 году после восьми сезонов на Showtime. В 2021-м вышел мини-сериал "Декстер.Новая кровь", а затем — приквел "Декстер: Первородный грех" с Патриком Гибсоном в роли молодого Декстера. Но этот спин-офф не выдержал испытания изменениями в компании: после слияния Paramount со Skydance сериал, несмотря на изначальное продолжение, был отменен.

В отличие от приквела, "Воскрешение" создал Клайд Филлипс — шоураннер оригинального "Декстера". Над производством работают Clyde Phillips Productions, Counterpart Studios и Showtime Studios. Среди исполнительных продюсеров — сам Майкл С. Холл, а также Сара Коллетон, Джон Голдвин, Тони Эрнандес, Лилли Бернс и другие ключевые фигуры франшизы.

Пока неизвестно, когда именно выйдет второй сезон, но очевидно: серийный убийца с моральным кодексом снова вернется на экраны.

