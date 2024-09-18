'Микки 17': вышел трейлер фантастики, где Роберта Паттинсона то и дело убивают, от автора оскароносных 'Паразитов'

В сети показали трейлер к предстоящему научно-фантастическому фильму "Микки 17", автором которого стал южнокорейский режиссер оскароносных "Паразитов" Пон Джун Хо. Кинокартина, где главную роль сыграл английский актер Роберт Паттинсон, создана по мотивам одноименного романа Эдварда Эштона.

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Работа над проектом началась в 2022 году, а увидеть ленту на мировых экранах зрители смогут в январе 2025 года. Трейлер опубликовали на Youtube-канале компании Warner Bros, занимающейся производством триллера. Через 5 часов после публикации, видео набрало более 2 миллионов просмотров.

Главный герой фильма Микки Барнс – "восстанавливаемый сотрудник" космической экспедиции, преследующей цель провести колонизацию ледяной планеты Нифльхейм. Мужчину, которого сыграл Роберт Паттинсон, отправляют в самые опасные экспедиции, в результате которых он погибает каждый раз. После смерти Барнса его физическое тело уничтожают, а разум перезагружают в новое, сохраняя все воспоминания.

После многократных реинкарнаций герой начинает задавать себе вопрос: "Остается ли он тем же человеком, каким был изначально? Или умирая, он каждый раз возрождается немного другим?". Ответ на свои размышления Микки Барнсу удастся найти, когда после одной из миссий он потеряет связь с базой, а после возвращения поймет: ему создали идентичную замену.

55-летний режиссер Пон Джун Хо рассказал, что пригласил Роберта Паттинсона стать главным актером его новой ленты, ведь ему нравится своеобразное "безумие в его глазах". К звездной команде, кроме британца, также присоединились Стивен Юн, Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Акки.

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