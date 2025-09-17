'Медленные лошади' снова торжествуют: 5 сезон стартовал с идеальным рейтингом

Шпионские драмы редко выдерживают испытание временем, но "Медленные лошади" доказывают обратное. Пятый сезон сериала Apple TV+ еще до премьеры собрал идеальные 100% на Rotten Tomatoes, заставив критиков говорить о нем как об одной из самых стабильных и свежих франшиз жанра.

Судя по отзывам, это очередной триумф команды Гэри Олдмена. Шпионский сериал покорил критиков.

Пока рецензий немного, однако все они единодушно положительные. Обозреватели отмечают:

блестящую актерскую игру;

динамичный сюжет;

еще более острые и остроумные диалоги;

удачный баланс между драмой и комедией.

Metro в своей рецензии отмечает: "Не могу вспомнить ничего, что мне не понравилось бы. Актерский состав блестящий, история увлекательная, а диалоги острее, чем когда-либо".

Radiotimes добавляет: "Пятый сезон – это триумф от начала до конца. Сюжет движется быстро, оставляя достаточно намеков и тайн, чтобы сохранять интригу".

А Telegraph резюмирует: "Медленные лошади" доказывают, что это редкость – долговременная драма, качество которой не снизилось".

После эмоциональной четвертой части, сосредоточенной на драме Ривера Картрайта (Джек Лоуден), новый сезон смещает фокус на техногения Родди Хо (Кристофер Чун). После террористической атаки в центре Лондона подозрение падает именно на него, тогда как команда Слау Хауз оказывается на своеобразном "карантине".

Любимых героев возглавляет харизматичный босс Джексон Лэмб в исполнении Гэри Олдмена. Вместе с ним возвращаются Кристин Скотт Томас, Саския Ривз и Розалинд Элеазар. К касту также присоединился Ник Мохаммед, известный по роли Нейта в "Тед Лассо".

Apple TV+ сделал серьезную ставку на "Медленных лошадей". Проект продлен сразу на шестой и седьмой сезоны. Известно, что в шестом центральной фигурой станет Хьюго Уивинг, тогда как седьмой будет основан на романе Bad Actors Мика Херрона, где Лэмб с командой будут искать "крота" в самом сердце британского правительства.

Пятый сезон "Медленных лошадей" стартует на Apple TV+ 24 сентября. В день премьеры выйдут сразу два эпизода, а дальше – по одному еженедельно.

