Фильму 'Нюрнберг' прогнозируют огромный успех: в чем секрет

Историческая драма Джеймса Вандербилта "Нюрнберг" еще до официального выхода получает восторженные отзывы критиков и рассматривается как один из самых сильных претендентов на главные кинопремии сезона. Лента переносит зрителя в 1945 год, в зал первого международного трибунала, где перед судом предстали нацистские лидеры.

Успех картины объясняется мастерским воспроизведением истории и откровенным разговором о современности. Детали рассказало издание Variety.

Актуальность вне истории

"Нюрнберг" – это не только реконструкция процесса над военными преступниками. Фильм ставит острые вопросы о природе справедливости, роли демократических институтов и то, как общества способны противостоять злу.

История заставляет задуматься, может ли правосудие оставаться беспристрастным, когда речь идет о преступлениях против человечности.

Роль, которая может стать легендарной

В центре фильма – Рассел Кроу в роли Германа Геринга, ближайшего соратника Гитлера. Его перевоплощение уже называют самым мощным со времен "Нокдауна" Рона Говарда (2005).

Кроу показывает Геринга во всей противоречивости: харизматичного и даже привлекательного для собеседников, но в то же время безжалостного преступника. Актер специально выучил немецкий язык для роли, что добавляет аутентичности, особенно в сценах его психологических дуэлей с психиатром армии США, которого сыграл Рами Малек.

Сюрпризом для многих стала игра Лео Вудалла, известного по сериалу "Белый лотос". В "Нюрнберге" он исполняет роль переводчика, втянутого в драматическое противостояние. Несмотря на то, что актер не владел немецким до начала съемок, он освоил его для роли, а одна из финальных сцен с его участием производит настолько сильное впечатление, что критики уже пророчат ему шанс на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана".

Претендент на главные награды

Производственный дизайн воссоздает атмосферу тесных камер и зала трибунала с документальной точностью. Сценарий Вандербилта сосредотачивается не только на фактах, но и на внутренних столкновениях – прежде всего на словесных и психологических дуэлях между Герингом и Келли.

Исторические фильмы, которые одновременно выступают предостережением для современности, традиционно хорошо воспринимаются Американской киноакадемией. "Нюрнберг" имеет все шансы повторить этот путь и стать одним из фаворитов сезона.

