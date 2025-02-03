Малоизвестный шотландский актер может стать новым Джеймсом Бондом: кто такой Стюарт Мартин и где он снимался раньше. Фото

В Голливуде идет поиск нового исполнителя роли Джеймса Бонда во франшизе фильмов с "агентом 007", и среди возможных претендентов неожиданно появилось имя шотландского актера Стюарта Мартина. Хотя он не столь известен, как другие кандидаты, его карьера и харизма уже привлекла внимание фанатов Бондианы.

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38-летний актер, ранее работавший преимущественно в телепроектах, якобы провел предварительные встречи с Eon Productions, отвечающий за создание фильмов о британском суперагенте. Инсайдеры отмечают Daily Mail, что у него есть все шансы получить роль, хотя официальных заявлений пока нет.

Если Мартин действительно станет следующим "агентом 007", он будет первым шотландцем после легендарного Шона Коннери, впервые сыгравшего Бонда в 1962 году. Именно после его успеха Ян Флеминг, автор книг о шпионе, решил добавить шотландские корни персонажа.

"Стюарт – это имя, которое обсуждалось в кругах Бондианы теми, кто в курсе. Он находится в серьезном споре. Никто этого не подтвердит, потому что Eon Productions всячески отрицает и избегает всего, что касается кастинга, но это было бы удивительной вехой, если бы снова появился шотландский Бонд", – утверждал киноконсультант из Лос-Анджелеса, работавший над франшизой о Джеймсе Бонде.

Стюарт Мартин родился в шотландском Эйре и начал карьеру на телевидении в 2014 году, снявшись в сериале "Вавилон". Позже он приобрел известность благодаря ролям в "Медиче: Обладатели Флоренции", "Джеймстаун" и детективной драме "Мисс Скарлетт и герцог".

Среди самых заметных его работ – роль Брэдли Кейджа в фильме "Армия воров" от Netflix. Для этого проекта он проходил интенсивную физическую подготовку, осваивал боевые сцены и выполнял сложные трюки.

Среди других претендентов на роль "агента 007" называют Аарона Тейлора-Джонсона, Каллума Тернера, Джеймса Нортона и Пола Мескаля. После завершения эпохи Дэниела Крэйга продюсеры пытаются найти нового актера, который сможет соответствовать образу современного Бонда.

Когда официально объявят следующего исполнителя роли, пока неизвестно. Однако, если выбор упадет на Стюарта Мартина, это может стать неожиданным, но логичным решением для франшизы.

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-Джеймс Бонд в первый раз засветился на публике после выхода на пенсию. Звезда прогулялся со своей бывшей женой Пэм Шрайвер, держась за ходунки.

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