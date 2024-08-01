На ходунках и с бывшей женой: экс-'Джеймс Бонд' впервые засветился на публике после выхода на пенсию. Фото

84-летний Джордж Лэзенби, сыгравший Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества" 1969 года, был замечен в Лос-Анджелесе впервые с тех пор, как ушел на пенсию. Звезда прогулялся со своей бывшей женой Пэм Шрайвер, держась за ходунки.

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Актер австралийского происхождения в джинсах и бейсболке не улыбался, однако выглядел бодрым. Фото появились в распоряжении New York Post.

На прошлой неделе Лэзенби написал щемящий пост-прощание с фанатами после долгих лет кинодеятельности. Он не только оборвал все возможные будущие съемки, но и пообещал не общаться с журналистами.

"Это было непростое решение, но пора объявить о моем выходе на пенсию. Поэтому с сегодняшнего дня я больше не буду сниматься, появляться на публике, давать интервью и раздавать автографы. Это была веселая поездка, но стареть – это не весело", – объяснил актер.

Он поблагодарил всех фанатов и близких за поддержку. До 2019 года австралиец снялся в десятках фильмов, но самую большую славу Лэзенби принесла "бондиана". Джордж сыграл Джеймса Бонда без актерского опыта после того, как Шон Коннери покинул франшизу. Он стал единственным "Бондом", который появился в фильме всего на одну ленту.

В молодости австралиец планировал быть моделью. Спортивное телосложение и харизма принесли Лэзенби узнаваемость, сыгравшую на руку его кинокарьере.

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