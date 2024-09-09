Кто победит на "Эмми 2024": прогноз киноэкспертов за неделю до церемонии
Одна из самых почетных кинопремий за лучшие сериалы и телепрограммы "Эмми 2024" состоится через неделю в ночь с 15 по 16 сентября. В этом году существует большая конкуренция между кинолентами, поэтому составить прогнозы возможного победителя стало нелегко. Об этом также свидетельствует то, что сериал "Медведь" о семейном ресторане получил рекордные 23 номинации, а "Сегун" об англичанине в Японии – 25.
Через неделю награды смогут получить кинокартины, премьеры которых состоялись с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года. Аналитический портал GoldDerby собрал результаты сети с их прогнозами на победителей "Эмми 2024".
Кому прогнозируют победу:
Лучший драматический сериал
- "Корона"
- "Фолаут"
- "Позолоченный век"
- "Утреннее шоу"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
- "Медленные лошади"
- "Проблема трех тел"
Лучший комедийный сериал
- "Начальная школа Эббот"
- "Медведь"
- "Уйми свой пыл"
- "Уловки"
- "Убийства в одном здании"
- "Палм-Рояль"
- "Псы из резервации"
- "Чем мы занимаемся в тенях"
Лучший мини-сериал
- "Оленя"
- "Фарго"
- "Уроки химии"
- "Рипли"
- "Настоящий детектив: Ночная страна"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
- Кэрри Кун, "Позолоченный век"
- Майя Эрскин, "Мистер и миссис Смит"
- Анна Саваи, "Сегун"
- Имельда Стонтон, "Корона"
- Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"
Лучший актер в драматическом сериале
- Идрис Эльба, "Перехваченный рейс"
- Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"
- Уолтон Хоггинс, "Фолаут"
- Гарри Олдман, "Медленные кони"
- Хироюки Санада, "Сегун"
- Доминик Вест, "Корона"
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Квинта Брансон, "Начальная школа Эббот"
- Айо Эдебири, "Медведь"
- Селена Гомес, "Убийства в одном здании"
- Майя Рудольф, "Большие деньги"
- Джин Смарт, "Уловки"
- Кристен Виг, "Палм-Рояль"
Лучший актер в комедийном сериале
- Мэтт Берри, "Чем мы занимаемся в тенях"
- Ларри Дэвид, "Уйми свой пыл"
- Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
- Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
- Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
- Д'Фараон Вун-А-Тай, "Пси из резервации"
Лучшая актриса в мини-сериале
- Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"
- Бри Ларсон, "Уроки химии"
- Джуно Темпл, "Фарго"
- София Вергара, "Гризельда"
- Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против лебедей"
Лучший актер в мини-сериале
- Мэтт Бомер, "Попутчики"
- Ричард Гедд, "Оленя"
- Джон Хэмм, "Фарго"
- Том Голландер, "Вражда: Капоте против лебедей"
- Эндрю Скотт, "Рипли"
Справка: "Эмми" – международная телевизионная премия, которая проводится в США. Ее неофициально считают телевизионным соответствием премии "Оскар" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Первых победителей определили еще в 1949 году в Голливуде, а в 2024 году состоится 76 церемония. Главным атрибутом фестиваля стала статуэтка ангела с крыльями, держащая атом над головой.
OBOZ.UA ранее писал, чем особые сериалы "Сегун", "Медведь" и "Убийство в одном здании", ведь они получили наибольшее количество номинаций на "Эмми 2024". Они стали сенсациями на конкурсе.
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