Кто победит на 'Эмми 2024': прогноз киноэкспертов за неделю до церемонии

Одна из самых почетных кинопремий за лучшие сериалы и телепрограммы "Эмми 2024" состоится через неделю в ночь с 15 по 16 сентября. В этом году существует большая конкуренция между кинолентами, поэтому составить прогнозы возможного победителя стало нелегко. Об этом также свидетельствует то, что сериал "Медведь" о семейном ресторане получил рекордные 23 номинации, а "Сегун" об англичанине в Японии – 25.

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Через неделю награды смогут получить кинокартины, премьеры которых состоялись с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года. Аналитический портал GoldDerby собрал результаты сети с их прогнозами на победителей "Эмми 2024".

Кому прогнозируют победу:

Лучший драматический сериал

"Корона"

"Фолаут"

"Позолоченный век"

"Утреннее шоу"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Медленные лошади"

"Проблема трех тел"

Лучший комедийный сериал

"Начальная школа Эббот"

"Медведь"

"Уйми свой пыл"

"Уловки"

"Убийства в одном здании"

"Палм-Рояль"

"Псы из резервации"

"Чем мы занимаемся в тенях"

Лучший мини-сериал

"Оленя"

"Фарго"

"Уроки химии"

"Рипли"

"Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"

Кэрри Кун, "Позолоченный век"

Майя Эрскин, "Мистер и миссис Смит"

Анна Саваи, "Сегун"

Имельда Стонтон, "Корона"

Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"

Лучший актер в драматическом сериале

Идрис Эльба, "Перехваченный рейс"

Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"

Уолтон Хоггинс, "Фолаут"

Гарри Олдман, "Медленные кони"

Хироюки Санада, "Сегун"

Доминик Вест, "Корона"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Квинта Брансон, "Начальная школа Эббот"

Айо Эдебири, "Медведь"

Селена Гомес, "Убийства в одном здании"

Майя Рудольф, "Большие деньги"

Джин Смарт, "Уловки"

Кристен Виг, "Палм-Рояль"

Лучший актер в комедийном сериале

Мэтт Берри, "Чем мы занимаемся в тенях"

Ларри Дэвид, "Уйми свой пыл"

Стив Мартин, "Убийства в одном здании"

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Д'Фараон Вун-А-Тай, "Пси из резервации"

Лучшая актриса в мини-сериале

Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"

Бри Ларсон, "Уроки химии"

Джуно Темпл, "Фарго"

София Вергара, "Гризельда"

Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против лебедей"

Лучший актер в мини-сериале

Мэтт Бомер, "Попутчики"

Ричард Гедд, "Оленя"

Джон Хэмм, "Фарго"

Том Голландер, "Вражда: Капоте против лебедей"

Эндрю Скотт, "Рипли"

Справка: "Эмми" – международная телевизионная премия, которая проводится в США. Ее неофициально считают телевизионным соответствием премии "Оскар" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Первых победителей определили еще в 1949 году в Голливуде, а в 2024 году состоится 76 церемония. Главным атрибутом фестиваля стала статуэтка ангела с крыльями, держащая атом над головой.

OBOZ.UA ранее писал, чем особые сериалы "Сегун", "Медведь" и "Убийство в одном здании", ведь они получили наибольшее количество номинаций на "Эмми 2024". Они стали сенсациями на конкурсе.

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