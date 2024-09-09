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Кто победит на "Эмми 2024": прогноз киноэкспертов за неделю до церемонии

Катерина Галущенко
Кино Oboz
3 минуты
297
Кто победит на 'Эмми 2024': прогноз киноэкспертов за неделю до церемонии

Одна из самых почетных кинопремий за лучшие сериалы и телепрограммы "Эмми 2024" состоится через неделю в ночь с 15 по 16 сентября. В этом году существует большая конкуренция между кинолентами, поэтому составить прогнозы возможного победителя стало нелегко. Об этом также свидетельствует то, что сериал "Медведь" о семейном ресторане получил рекордные 23 номинации, а "Сегун" об англичанине в Японии – 25.

Видео дня

Через неделю награды смогут получить кинокартины, премьеры которых состоялись с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года. Аналитический портал GoldDerby собрал результаты сети с их прогнозами на победителей "Эмми 2024".

Кто победит на "Эмми 2024": прогноз киноэкспертов за неделю до церемонии

Кому прогнозируют победу:

Лучший драматический сериал

  • "Корона"
  • "Фолаут"
  • "Позолоченный век"
  • "Утреннее шоу"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Сегун"
  • "Медленные лошади"
  • "Проблема трех тел"

Лучший комедийный сериал

  • "Начальная школа Эббот"
  • "Медведь"
  • "Уйми свой пыл"
  • "Уловки"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Палм-Рояль"
  • "Псы из резервации"
  • "Чем мы занимаемся в тенях"

Лучший мини-сериал

  • "Оленя"
  • "Фарго"
  • "Уроки химии"
  • "Рипли"
  • "Настоящий детектив: Ночная страна"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
  • Кэрри Кун, "Позолоченный век"
  • Майя Эрскин, "Мистер и миссис Смит"
  • Анна Саваи, "Сегун"
  • Имельда Стонтон, "Корона"
  • Риз Уизерспун, "Утреннее шоу"
Кто победит на "Эмми 2024": прогноз киноэкспертов за неделю до церемонии

Лучший актер в драматическом сериале

  • Идрис Эльба, "Перехваченный рейс"
  • Дональд Гловер, "Мистер и миссис Смит"
  • Уолтон Хоггинс, "Фолаут"
  • Гарри Олдман, "Медленные кони"
  • Хироюки Санада, "Сегун"
  • Доминик Вест, "Корона"

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Квинта Брансон, "Начальная школа Эббот"
  • Айо Эдебири, "Медведь"
  • Селена Гомес, "Убийства в одном здании"
  • Майя Рудольф, "Большие деньги"
  • Джин Смарт, "Уловки"
  • Кристен Виг, "Палм-Рояль"

Лучший актер в комедийном сериале

  • Мэтт Берри, "Чем мы занимаемся в тенях"
  • Ларри Дэвид, "Уйми свой пыл"
  • Стив Мартин, "Убийства в одном здании"
  • Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
  • Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
  • Д'Фараон Вун-А-Тай, "Пси из резервации"

Лучшая актриса в мини-сериале

  • Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"
  • Бри Ларсон, "Уроки химии"
  • Джуно Темпл, "Фарго"
  • София Вергара, "Гризельда"
  • Наоми Уоттс, "Вражда: Капоте против лебедей"

Лучший актер в мини-сериале

  • Мэтт Бомер, "Попутчики"
  • Ричард Гедд, "Оленя"
  • Джон Хэмм, "Фарго"
  • Том Голландер, "Вражда: Капоте против лебедей"
  • Эндрю Скотт, "Рипли"

Справка: "Эмми" международная телевизионная премия, которая проводится в США. Ее неофициально считают телевизионным соответствием премии "Оскар" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Первых победителей определили еще в 1949 году в Голливуде, а в 2024 году состоится 76 церемония. Главным атрибутом фестиваля стала статуэтка ангела с крыльями, держащая атом над головой.

OBOZ.UA ранее писал, чем особые сериалы "Сегун", "Медведь" и "Убийство в одном здании", ведь они получили наибольшее количество номинаций на "Эмми 2024". Они стали сенсациями на конкурсе.

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