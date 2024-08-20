Критики назвали топ-10 лучших фильмов 2000-х годов

В 2000-х годах было выпущено немало культовых фильмов, которые приятно пересматривать и сейчас. Их объединяет оригинальный сценарий, профессиональная игра актеров, некоторые новые решения в киноиндустрии и глубокие смыслы, заставляющие вспоминать эти ленты годами.

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Редакторы IndieWire назвали 10 фильмов, которые можно назвать лучшими кино того времени. Они собрали много одобрительных отзывов от критиков и престижных наград.

"Унесенные призраками"

Анимационный фильм 2001 года с далеко недетской моралью от Миядзаки Хаяо оказался на 10-м месте. История о 10-летней девочке получила "Оскар" и вписала имя режиссера в мировую историю.

"Время, которое остается"

Элиа Сулейман – палестинский режиссер – рассказал историю, на которую его вдохновили дневники отца, который был беженцем. Трагическая судьба героя вывела фильм в топ картин того времени.

"Трудности перевода"

Художественное кино 4 раза номинировали на "Оскар", а победу оно одержало в номинации "Лучший сценарий". Романтическая история о двух потерявшихся сердцах, нашедших друг друга в Японии, считается одной из лучших в своем жанре.

"Пляжи Аньес"

Фильм, созданный режиссером Аньес Варда в 2008 году – это автобиографическая документальная картина, позволяющая зрителям заглянуть в историю становления кинотворца.

"Нефть"

Герой ленты Дэниел Плейнвью был искателем золота и серебра, но жизнь подбросила ему новые возможности и натолкнула на залежи нефти. Однако крупный бизнес – это всегда опасная и тернистая тропа, а большие аппетиты со временем заставляют делать сложный выбор.

"35 рюмок рома"

Нежная история отношений – между мужчиной и женщиной, отцом и дочерью, друзьями – легла в основу фильма Клэр Дэни. Это картина о любящем папе и его дочери, которые вынуждены расставаться, когда девушка вырастает и должна строить свою семью.

"2046"

Китайская драма, что расскажет о писателе, который заселяется в номер рядом с комнатой 2046, раскрывает отношения бывшего журналиста с людьми в дешевом отеле. Они становятся героями его откровенного романа и меняют жизнь автора.

"Малхолланд Драйв"

Американский триллер, который по-разному трактуют критики, возможно, придется пересмотреть не раз, чтобы понять его смысл. История о дружбе и любви двух девушек, оказывающихся в водовороте опасных событий, не дает расслабиться ни на минуту.

"Один и два"

В жизни тайваньской семьи среднего класса случается горе: теща главного героя впадает в кому, что привело к целому ряду душевных травм в семье. В это время герой получает шанс начать новую жизнь с женщиной, которую он действительно любит с юных лет, поэтому мужчина отправляется с ней в Японию, чтобы попытаться исправить свои ошибки.

"Искусственный ум"

Лента, дважды номинированная на "Оскар", рассказывает о работе-мальчике, запрограммированном на любовь. Он мечтает лишь о том, чтобы родители приняли и воспитывали названного сына, но из-за ряда обстоятельств работа выгоняют из дома. Он долго ищет способ стать человеком, пока не выключается на несколько тысяч лет. После пробуждения героя ждет всего один счастливый день перед вечным забвением.

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