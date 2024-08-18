Жизнь как фильм: 10 шедевров французского кино с Аленом Делоном

Французский актер Ален Делон, умерший 18 августа в возрасте 88 лет, был легендой не только на родине, но и во всей Европе. Он очаровывал зрителей своей невероятной игрой и внешностью, через которую звезду прозвали секс-символом кинематографа 60-80-х.

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Его произведение насчитывает более 100 различных ролей, а за год выходило до шести фильмов при его участии. Из этого понятно, что с молодых лет Ален Делон чуть не жил актерством. Paris Match собрал 10 культовых фильмов кинозвезды, которые должен посмотреть каждый.

Перед карьерой актера Делон работал грузчиком в порту Ле-Галле. Тогда актер Жан-Клод Бриали обратил внимание на внешность молодого парня и пригласил его на Каннский кинофестиваль. Там он получил свои первые кинопроекты. В 1957 году Ален Делон сыграл свою первую роль в фильме Quand la femme s'en mêle (дословный перевод – "Когда вмешивается женщина").

1. "На ярком солнце" (1960)

Эта киноработа была одна из самых первых, в которых участвовал Ален Делон. В частности, это была первая главная роль для актера – месье Том Рипли, который то и дело нарушает закон ради собственной выгоды. Кинокритики фильм оценили в 7,7 баллов на сервисе IMDb.

2. "Рокко и его братья" (1960)

Этот шедевр имел невероятный спрос в Италии, где его снимали. Фильм просмотрели более десяти миллионов раз.

Криминальная драма рассказывает о жизни братьев Паронди, которые едут в Милан в надежде на лучшую жизнь, но постигают их сплошные неприятности и стычки между собой.

3. "Затмение" (1962)

Ален Делон играет роль маклера, который думает только о собственном обогащении. Кинокартина раскрывает его личность из-за отношений с девушкой, случайно попавшей на биржу.

4. "Леопард" (1963)

Актер сыграл молодого и энергичного племянника князя. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1963 году и стал одной из вершин мирового киноискусства.

5. "Самурай" (1967)

Этот фильм стал одним из лучших, у которых снимался Делон. На IMDb он был оценен в 8 баллов. Фильм раскрывает историю профессионального убийцы и парижского комиссара, пытающегося его поймать.

6. "Бассейн" (1969)

После разрыва отношений Ален Делон уговаривает свою уже бывшую девушку Роми Шнайдер, решившую покинуть актерскую работу, сняться с ним в одном фильме.

Сюжет сосредотачивается на молодой паре, проводящей отпуск в вилле близ Сен-Тропе, наслаждаясь роскошной и беззаботной жизнью у бассейна. Их идиллия нарушается, когда к ним присоединяется давний друг главного героя и бывший любовник девушки.

7. "Сицилийский клан" (1969)

В центре сюжета – сицилийская мафиозная семья Манальо. К ним присоединяется беглец из тюрьмы Роже Сарте, планирующий ограбить ювелирную выставку в Риме. Для этого они решают перехватить самолет, на котором перевозят бриллианты, и заменить настоящие драгоценности подделкой.

8. "Борсалино" (1970)

Сюжет сосредотачивается на двух гангстерах – Рок Сиффреди и Франсуа Капелла – встречающихся в Марселе в 1930-х годах. Они захватывают контроль над криминальным миром Марселя, занимаясь разными видами незаконной деятельности, такими как торговля алкоголем, азартные игры и рэкет. Внимание полиции и конкурентов кончается для мужчин плачевно.

9. "Мосье Кляйн" (1976)

Действие фильма разворачивается в оккупированной нацистами Франции во время Второй мировой войны. Робер Кляйн – успешный парижский торговец, ведущий беззаботную жизнь, воспользовавшись тяжелым положением евреев, вынужденных продавать свои ценности по заниженной цене. Его жизнь меняется, когда он получает газету, присланную на его имя, в которой еврейская фамилия Кляйн выделена как подозрительная.

10. "Наша история" (1984)

Ален Делон в фильме играет необычную для себя роль алкоголика Роберта и разрывается между любовью к выпивке и женщине. Впрочем, Донна – не простая девушка. Отношения с ней оказываются сложнее, чем Роберт мог себе представить.

Ранее OBOZ.UA писал, как Ален Делон поддерживал Украину: общался с Владимиром Зеленским, декларировал украинские стихи, восхищался нашим народом и военными.

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