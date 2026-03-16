'Кейпоп-охотницы на демонов' выиграли два 'Оскара': когда выйдет продолжение

В ночь на понедельник, 16 марта по киевскому времени мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов" от Netflix получил сразу две награды "Оскар". Между тем стриминг подготовил для фанатов анимационной ленты еще один замечательный сюрприз – вскоре должно выйти ее продолжение.

Видео дня

Как пишет блог Tudum, Netflix официально подтвердил начало работы над сиквелом. К ней привлекут режиссеров оригинальной ленты Мэгги Канг и Криса Апельганса. Криэйторы подписали многолетнее соглашение о сотрудничестве с Netflix на создание анимационных проектов и сиквел "Кейпоп-охотниц на демонов" откроет это сотрудничество.

Первый фильм, созданный в сотрудничестве с Sony Pictures Animation вышел на Netflix в июне 2025 года, собрал более 500 миллионов просмотров и был отмечен "Оскаром" как "Лучший анимационный фильм". Не менее успешным стало и музыкальное сопровождение ленты. Вымышленная группа HUNTR/X стала первым женским кей-поп коллективом, возглавившим чарт Billboard Hot 100, а песня Golden вошла в историю как первая кей-поп композиция, получившая Grammy Awards. Теперь в ее копилку добавился еще и "Оскар" за "Лучшую песню к фильму".

Сюжет мультфильма рассказывает о трио звезд кейпоп-сцены – Руми, Миру и Зои. Когда они не выступают перед переполненными стадионами, девушки тайно борются со сверхъестественными силами, защищая своих фанатов. В первой части им приходится противостоять опасному сопернику – бойзбенду Saja Boys, участники которого на самом деле являются демонами.

В Netflix отмечают, что создатели фильма смогли создать историю, которая объединила зрителей всех возрастов и культур. Именно поэтому компания планирует и в дальнейшем развивать эту вселенную вместе с режиссерами и партнерами из Sony Pictures Animation.

Когда именно выйдет продолжение "Кейпоп-охотниц на демонов", пока не сообщают, только обещают фанатам новые приключения группы HUNTR/X и еще более масштабную историю. Между тем, в прессе можно найти предположение, что, с учетом типичных сроков разработки полнометражного анимационного фильма, стоит ожидать сиквел "Кейпоп-охотниц на демонов" ориентировочно в 2029 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.