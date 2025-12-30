Какой трейлер стал самым популярным в 2025 году: не 'Аватар'

Киноиндустрия подводит итоги 2025 года, и одним из главных его трендов уверенно можно назвать триумф ностальгии и возвращение великих франшиз. В частности, именно таким получился список самых популярных кинотрейлеров последних 12 месяцев.

Видео дня

Списки опубликовал Forbes, опираясь на данные аналитической фирмы WaveMetrix. Главной сенсацией рейтинга стал его победитель. На первом месте по количеству просмотров стал не ролик к зрелищному блокбастеру, а анонс сиквела легендарной комедии нулевых "Дьявол носит Prada 2". Трейлер продолжения истории с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй собрал впечатляющие 181,5 млн просмотров за первые 24 часа, став самым популярным комедийным трейлером за все 15 лет наблюдений.

Интересно, что треть этих просмотров обеспечили личные аккаунты Энн Хэтэуэй в соцсетях – выход ролика удачно совпал с ее 43-летием. Несмотря на успех, нынешний лидер не смог побить рекорд 2024 года, установленный фильмом "Дэдпул и Росомаха" (262 млн просмотров).

Второе и третье места среди кинотеатральных релизов заняли игровые адаптации классики от Disney: "Ваяна" (161,2 млн) и "Лило и Стич" (149,4 млн). В целом Disney ощутимо усилил позиции, забрав семь мест из первой десятки (против четырех в прошлом году). В топ-5 также вошли перезапуск "Фантастической четверки" (144,1 млн) и анонс "Истории игрушек 5" (133,6 млн).

В целом десятка самых популярных кинотрейлеров уходящего года получилась такой (данные приводятся за первые сутки после публикации ролика):

"Дьявол носит Prada 2" – 181,5 млн "Ваяна" (2026) – 161,2 млн "Лило и Стич" – 149,4 млн "Фантастическая четверка: Первые шаги" – 144,1 млн "История игрушек 5" – 133,6 млн. "Аватар: Огонь и пепел" – 127,6 млн "Зоотрополис 2" – 125,6 млн "Одиссея" – 121,4 млн "Майкл" – 113,9 млн "Злая: Навсегда" – 113 млн

Опубликовали аналитики и данные для сериальных проектов. Здесь безоговорочную победу одержал сериал Netflix "Очень странные дела", который в эти праздничные дни подходит к концу. Три разных промо-ролика сериала (анонс даты, тизер и полноценный трейлер) суммарно набрали 490 миллионов просмотров, оккупировав почти все верхние четыре строчки рейтинга.

Конкуренцию им смог навязать лишь третий сезон "Игры в кальмара", первый трейлер которого просмотрели 156,5 млн раз за сутки. Также высокие показатели продемонстрировали "Венздей" (2-й сезон) и финальное шоу тура Тейлор Свифт на Disney+. Данные просмотров включают цифры за первые 24 часа после публикации ролика.

"Очень странные дела: 5 сезон" (анонс даты), Netflix – 171,2 млн "Очень странные дела: 5 сезон" (тизер-трейлер), Netflix – 164 млн "Игра в кальмара: 3 сезон" (первый трейлер), Netflix – 156,5 млн "Очень странные дела: 5 сезон" (первый полноценный трейлер), Netflix – 154,9 млн "Уэнздей: 2 сезон" (тизер-трейлер), Netflix – 119,5 млн "Наша вина", (тизер-трейлер), Prime Video – 115 млн "Странный-удивительный мир Гамболла: 1 сезон" (тизер-трейлер), Hulu – 111,3 млн "Игра в кальмара: 3 сезон" (тизер-трейлер), Netflix – 109,9 млн "Ван Пис: 2 сезон" (первый взгляд), Netflix – 94,9 млн "Тейлор Свифт: The Eras Tour (Финальное шоу)" (первый трейлер), Disney+ – 82,1 млн

При этом общее количество просмотров топовой десятки театральных трейлеров упало на 8% по сравнению с 2024 годом. В дополнение в общей структуре просмотров снизилась доля YouTube – она упала на 5%. В то же время TikTok показал аналогичный рост. Именно TikTok стал ключевой площадкой для продвижения таких хитов, как "Лило и Стич", "Аватар: Огонь и пепел" и "Зоотрополис 2".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое невероятное противостояние блокбастеров может ждать нас в следующем году в прокате.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.