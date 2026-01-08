Какие сериалы смотрят украинцы на Netflix: свежий рейтинг

Стриминг Netflix подвел сериальные итоги последней недели 2025 года. И в нем без особых сюрпризов аж пять строчек заняли разные сезоны фантастического хоррора "Очень странные дела".

Список самых популярных сериалов опубликовал блог Tudum. Он учитывает неделю до выхода финального эпизода "Очень странных дел". Очевидно, фанаты проекта готовились к масштабному завершению и пересматривали любимый сериал.

В целом "Очень странные дела" оказались на 1, 3, 6, 7 и 8 местах. Наименее популярным оказался 4 сезон. Впрочем, после своего выхода он провел больше всего времени в топ-10 сериального рейтинга Украины – более 30 недель. Поэтому его освежать в памяти было не так нужно. Чуть выше поднялись 3 и 2 сезоны соответственно. А в топ-3 в конце декабря вошли дебютная часть "Очень странных дел" и все новые серии 5 сезона, которые вышли на тот момент.

На второй строчке рейтинга видим британский сериал "Побег" – адаптация очередного детективного Харлана Кобена об отце, который ищет свою пропавшую дочь. Четвертая строчка за новым проектом комика Роуэна Аткинсона "Человек против младенца" – рождественский сериал из 4 эпизодов, в котором пожилой мужчина на праздники случайно оказывается вынужденным ухаживать за маленьким ребенком. Новый сезон романтического сериала "Эмили в Париже" о переезде Эмили Купер в Италию и ее новом романе занял лишь пятую строчку.

Последние две строчки достались триллерам. Девятым стал испанский криминальный детектив "Город теней" о полицейском-бунтаре, которому доверяют безнадежное дело об убийстве. А замыкает топ американская драма "Зверь во мне", которая рассказывает о писательнице детективов, которую выводит из кризиса появление загадочного и влиятельного соседа, жизнь которого она берется расследовать.

Итак, рейтинг последней недели декабря 2025 года на Netflix получился таким:

Очень странные дела, сезон 5 Побег Очень странные дела, сезон 1 Человек против ребенка Эмили в Париже, сезон 5 Очень странные дела, сезон 2 Очень странные дела, сезон 3 Очень странные дела, сезон 4 Город теней Зверь во мне

