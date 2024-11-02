Как сложилась жизнь актеров фильма 'Гордость и предубеждение', вышедшего почти 20 лет назад. Фото тогда и сейчас

Около 20 лет назад на мировые экраны вышел британско-французский фильм "Гордость и предубеждения". Экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин, созданная режиссером Джо Райтом, не только стала популярной среди аудитории, но и получила премию BAFTA в категории "лучший дебют".

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Актеры, воссоздавшие историю любви девушки из бедной семьи и богатого, однако на первый взгляд слишком гордого мужчину, стали любимцами публики и смогли прочно укорениться в индустрии кино. OBOZ.UA расскажет, как изменились звезды культовой драмы и как сложилась их жизнь.

Кира Найтли

Прорыв английской актрисы и модели в индустрии кино произошел в 1995 году, когда она сыграла главную роль в ленте "Бей, как Бекхэм". Особую популярность знаменитости принесла серия фильмов "Пираты Карибского моря" и картина "Гордость и предубеждения", за которую селебрити была номинирована на премию "Оскар". Искусная актерская игра сделала Киру Найтли известной на весь Голливуд. Кроме успешной карьеры, звезда также создала хорошую семью. В 2013 году она вышла замуж за музыканта Джеймса Райтона, с которым воспитывает двоих общих детей: Эдди и Делайн.

Мэтью Макфейден

Актерская карьера Мэтью Макфейдена началась с театральных представлений. Телевизионный дебют знаменитости состоялся в 1998 году, когда он появился в экранизации романа "Буремный перевал". Однако узнаваемость артисту принесла драма "Гордость и предубеждение", где он воплотился в зажиточного Фицвильяма Дарси. После участия в ленте "Уголовное судопроизводство" звезда получила телевизионную премию BAFTA, а в 2022-м стал обладателем "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в сериале "Наследие". В 2004 году знаменитость женился на актрисе Кили Хоус. У пары родилось трое детей.

Дональд Сазерленд

В течение многолетней карьеры Дональд Сазерленд успел стать звездой большого количества успешных проектов. Он снялся в более чем 140 фильмах, среди которых: "Джонни взял ружье", "Военно-полевой госпиталь М. Э. Ш.", "Казанова Феллини", "Зверинец", "Ограбление по-итальянски", "Гордость и предубеждения" и другие. В 2017 году звезда получил "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, а ранее стал лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус". Знаменитость мог бы и дальше радовать поклонников своей искусной игрой, однако, к сожалению, его жизнь оборвалась в 88 лет 20 июня по причине "продолжительной болезни".

Розамунд Пайк

Громко заявить о себе в индустрии кино английской актрисе удалось после появления в кинокартине об агенте 007 "Умри, но не сейчас". Среди самых успешных проектов с участием Розамунд Пайк стали: "Гордость и предубеждения", "Дум", "Клоны" и "Агент Джонни Инглиш: Перезапуск". В 2019 году знаменитость вышла замуж за бизнесмена Робби Униаке, с которым воспитывает двух сыновей: Соло и Атома.

Кэри Маллиган

После появления на мировых экранах в фильме "Гордость и предубеждение" Кэри Маллиган начала успешную актерскую карьеру. Звезду приглашали в самые кассовые фильмы, а в 2009-м она стала обладательницей премии BAFTA за картину "Воспитание чувств". За эту же работу актриса была номинирована на "Оскар". Лучшими проектами знаменитости стали: "Никогда не отпускай меня", "Драйв", "Стыд", "Великий Гэтсби", "Внутри Люина Дэвиса", "Дальше от безумной толпы", "Суфражистка", и "Она сказала". В 2012 году селебрити сыграла свадьбу с музыкантом Маркусом Мумфордом.

Руперт Френд

Дебютировав в кинокартине "Распутник", Руперт Френд начал появляться в разножанровых проектах. Актер известен ролями в лентах "Мальчик в полосатой пижаме", "Шери", Молодая Виктория" и "Хитмен". В течение 5 лет знаменитость находилась в отношениях с коллегой Кирой Найтли, однако их роман завершился в 2010-м. Сейчас звезда женат на Эйме Маллинз.

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