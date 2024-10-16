Трое ушли в засветы: что произошло с актерами 'Дневника памяти' спустя 20 лет после премьеры

Культовая романтическая драма "Дневник памяти" (англ. – The Notebook) вышла на экраны два десятилетия назад – в 2004 году. Тогда картина, основанная на одноименном романе Николаса Спаркса, увлекла сердца зрителей, а химия между главными актерами – Рэйчел МакАдамс и Райана Гослинга, вошла в историю кинематографа.

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Фильм рассказывает о молодой девушке Элли и молодом человеке Ное, которые в 1940-х годах полюбили друг друга. Их историю рассказывает пожилой мужчина по имени Дюк, читающий вслух женщине в доме престарелых. Позже выясняется, что пара – это взрослые Ной, использующий псевдоним, и страдающая деменцией Элли.

"Дневник памяти" сделал исполнителей главных ролей известными звездами, а некоторые, к сожалению, ушли в засветы. Где сейчас актеры киноленты – читайте дальше.

Рейчел МакАдамс – Элли

В 2004 году МакАдамс снялась в двух больших хитах: "Дневник памяти" и "Дрянные девчонки" (англ – Mean Girls). Она продолжила получать яркие роли в фильмах, в частности во франшизе от Marvel о "Докторе Стрэндже". В 2024-м знаменитость дебютировала на Бродвее в главной роли в спектакле "Мэри Джейн", принесшей ей номинацию на премию "Тони".

После съемок в драме между МакАдамс и Гослингом завязался роман, закончившийся в 2008 году. С 2016 года Рэйчел состоит в браке со сценаристом Джейми Линденом. Пара воспитывает двоих детей.

Райан Гослинг – Ной

Гослинг получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2007 году за фильм "Полу-Нельсон", а десять лет спустя был отмечен в этой же категории за фильм "Ла-Ла Ленд". Он также был номинирован на золотую статуэтку 2024 года как лучший актер второго плана за роль Кена в фильме "Барби". Гослинг находится в отношениях с актрисой Евой Мендес с 2011 года. У пары есть дочери Эсмеральда и Амада.

Джеймс Гарнер – Дюк

Актер начал свою карьеру в 1950-х годах и работал с иконами от Джули Эндрюс до Брюса Ли на протяжении десятилетий в Голливуде. Он получил номинацию на премию "Оскар" за роль в фильме "Роман Мерфи" 1985 года и приобрел еще большую популярность после съемок в ситкоме "8 простых правил". После роли Дюка в "Дневнике памяти" имел немало ролей, однако в 2014 году 88-летний Гарнер ушел из жизни. Причиной стал сердечный приступ, вызванный ишемической болезнью сердца.

Сэм Шепард – Фрэнк

Кроме актерской деятельности, лауреат Пулитцеровской премии был успешным сценаристом, писателем и режиссером. Он был номинирован на премию Оскар в 1983 году как лучший актер второго плана. Шепард умер в возрасте 73 лет в июле 2017 из-за осложнений бокового амиотрофического склероза (БАС).

Джена Роулендс – взрослая Элли

Четырехкратная лауреат премии "Эмми", Роулендс наиболее известна своими совместными работами с мужем Джоном Кассаветисом. После роли в "Дневнике", который был снят ее сыном, актриса продолжила карьеру в кино. В июне 2024 года Ник Роулендс рассказал, что его мать уже пять лет живет с болезнью Альцгеймера. В августе 2024 года Джена умерла в возрасте 94 лет.

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