Как 'мирные' становились воинами: украинцам покажут документальный фильм 'Аматоры' о бойцах ТрО

23 февраля в Украине состоится премьера документального фильма "Аматоры" о бойцах Сил территориальной обороны ВСУ, которые после полномасштабного вторжения покинули свой привычный род деятельности и взяли в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российских агрессоров. Лента является результатом сотен интервью гражданских, которые присоединились к ТрО после 24 февраля. Среди них и звездные воины, в частности, кинематографист Ахтем Сеитаблаев, ведущий Даниэль Салем, актер Александр Печерица и другие.

Как стало известно OBOZ.UA, продюсерами "Аматоров" выступили Владимир Бородянский (Объединение Украинских Продюсеров, ОУП) и Илона Шнейдер. Премьера состоится, как мы уже отметили, 23 февраля в 22:00 на телеканале СТБ, а также 24 февраля на платформе НВ.

Зрителям предлагают посмотреть на террористическую полномасштабную войну РФ против Украины глазами воинов ТРО.

"От первого решения взять в руки оружие к боям, смертям, оптимизму, силе, боли и нежности. Увидите, как шаг за шагом "мирные" становились Воинами... Авторы фильма сознательно не выбирали героев по критерию участия в знаменитых боях и определяющих событиях войны. Героем есть каждый, кто отважился взять в руки оружие в дни решения судьбы украинской нации. В пределах избранной минималистической стратегии (в фильме нет ничего, кроме живого языка), событием становится сам человек, его нескрываемые эмоции, откровенные рассказы о сомнениях и выборах первых дней", – поделилась представители документальной киноленты.

Один из авторов фильма Максим Курочкин объяснил, что команда стремилась показать "не нынешних профессионалов, а аматоров тогдашних".

"Время идет и много драгоценных подробностей теряется, так устроена человеческая память. Герои "перерастают" себя тогдашних, они уже далеко не "аматоры", а опытные воины. Но мы убеждены, что для истории важно сохранить нецензурированную версию событий... Вспоминая о своем пути, они приближают нас к пониманию природы несокрушимости. Мы хотели, чтобы камера всматривалась в каждого защитника Украины, как в голливудскую звезду, ведь немногие из голливудских звезд могут похвастаться такими приключениями и сложными внутренними выборами, выпавшими на судьбу наших героев. Наши люди – красивые люди. Наш долг – заставить мир полюбить их так, как любим их мы", – поделился Курочкин.

Съемочная группа пыталась "реконструировать" уникальное состояние, в котором находилось украинское общество зимой-весной 2022 года. Он напомнит украинскому зрителю "момент национального действенного единения". Авторы "Аматоров" не редактировали то, как хотят видеть себя герои, не диктовали им, в какой одежде им быть и на каком языке разговаривать.

Продюсер "Аматоров" также отметил: "Думаю, настоящая ценность фильма проявится в будущем, когда события этих лет отойдут на задний план. Нам удалось ухватить живой и значимый момент эпохи. Фильмирование происходило в конце 2022 – начале 2023 годов. Это время, когда украинское общество было в состоянии мобилизации всех своих сил, когда регулярные ракетные атаки и блекауты сочетались с ощущением сохранившейся государственности Украины. Кроме этой фиксации исторического момента фильм может стать для зрителя поддержкой и источником силы в минуты важного жизненного выбора".

Творческой группой зафиксирован огромный объем материала. В фильм вошла только его небольшая часть. Продюсеры планируют передать весь массив Институту национальной памяти, он станет основой для работ будущих кинематографистов и материалом для историков.

Как писал OBOZ.UA, украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова официально стал номинантом на престижную премию "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Он будет соперничать с 4 другими картинами за заветную статуэтку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!