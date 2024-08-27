'История Зеленского': что известно о новом сериале ВВС и какой факт о президенте Украины удивил режиссера

Британская компания BBC презентовала трейлер к сериалу о президенте Украины Владимире Зеленском под названием The Zelensky Story. Шоу расскажет о пути политического деятеля от комика до главы государства. Режиссером картины выступил Майкл Вальдман, известный фильмами об Илоне Маске, Дональде Трампе и Руперте Мердоке.

Видео дня

Сериал "История Зеленского", созданный студией 72 Films, выйдет на экраны 4 сентября и будет состоять из трех эпизодов. В трейлере показаны фрагменты интервью с президентом и первой леди Еленой Зеленской, снятыми во время поездок режиссера в Украину, пишет BBC.

Кроме интервью с семьей и их ближайшим окружением, в сериал вошли комментарии Бориса Джонсона, Нэнси Пелоси, бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и советника президента Украины Михаила Подоляка.

Самым сложным для кинематографиста стала дорога в Украину. Вальдман и оператор добрались до Варшавы, откуда перевезли все необходимое оборудование поездом через польско-украинскую границу. Кроме того, режиссер вспомнил, как просыпался от воздушных тревог, находясь в Киеве.

"До начала работы над этим проектом я не знал, что он был столь успешным руководителем, а также артистом. Он создал целый бизнес, которым руководил с фронта – открыл офисы в Москве, а затем, после революции на Майдане и вторжения в Крым в 2014 году, закрыл всю российскую сеть", – рассказал Майкл. Кинематографист также поделился неожиданной фразой Елены Зеленской, которую она сказала во время съемок. "Я никогда не говорила этого вслух – у меня была слабая надежда, что он не победит на выборах", – призналась первая леди Украины.

Трейлер к сериалу The Zelensky Story – смотрите по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в РФ замахнулись на сериал о Байдене с Дюжевым в главной роли: сюжет от автора "Интернов" высмеяли даже россияне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!