Истории украинских подростков во времена войны. Новый фильм Антонио Лукича вышел онлайн: где посмотреть

Документальная короткометражка кинорежиссера Антонио Лукича "How I Spent My Summer Holidays" – трогательная история об украинских подростках и их лето в реалиях войны – теперь доступна онлайн на платформе Takflix.com по ссылке.

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Фильм создали для специального показа на Саммите первых леди и джентльменов, а премьера состоялась на международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где лента получила наивысшую оценку в зрительском голосовании короткометражного конкурса.

Традиционное школьное задание приобретает новый смысл, когда его выполняют дети военного времени. Лента погружает зрителя в мир современных украинских школьников, которые делятся воспоминаниями о летних месяцах в условиях российской агрессии. Режиссер пытается выяснить, отличается ли восприятие жизни у подростков из Киевской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Запорожской и других областей – что их объединяет и в чем заключаются различия. Вместо привычных рассказов о морских путешествиях, велосипедных приключениях или спортивных достижениях, молодое поколение Украины имеет совсем другие истории.

Идея фильма родилась совершенно неожиданно. "Оказавшись однажды на уроке английского языка у своей знакомой учительницы, я был глубоко поражен тем, как пятнадцатилетние ученики рассказывают о своем лете, подыскивая нужные слова на иностранном языке", – рассказывает Антонио Лукич.

По словам режиссера, в военное время ценности кардинально меняются, и даже простой вопрос о летних каникулах может превратиться в настоящую исповедь. Английский язык сегодня – это не просто школьный предмет, а возможность общаться с миром, что делает эту миссию чрезвычайно важной для Украины. Центральный вопрос ленты: сможет ли даже самая жестокая война сломать юность, жажду жизни и мечты о будущем украинских подростков?

Над документальной короткометражкой, кроме режиссера Антонио Лукича, также работали продюсеры Кирилл Нечмоня и Светлана Николенко, оператор Кирилл Светашов и звукорежиссер Сергея Закатнов. Производством занималась компания MIR AND CO PRODUCTION.

"Нам было важно дать слово самим подросткам, дать им возможность искренне рассказать собственные истории без лишних вмешательств", – отмечает продюсер Кирилл Нечмоня.

Новая документальная лента Антонио Лукича выходит на стриминговой платформе Takflix. Это онлайн-кинотеатр, который делает украинские фильмы доступными для зрителей во всем мире. С каждого проданного билета на "How I Spent My Summer Holidays" 50% средств платформа передаст в фонд "Голоса детей".