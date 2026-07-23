"Хорошие россияне" и скандальные украинские имена: Венецианский кинофестиваль вновь опустился до дна

Венецианский кинофестиваль еще даже не начался, а уже вызвал скандал. Организаторы объявили программу одного из самых престижных киномероприятий мира, которое пройдет со 2 по 12 сентября, и наряду с громкими премьерами в нее вновь вошли имена режиссеров и продюсеров, которых неоднократно критиковали за положительное отношение к России или продвижение нарратива о так называемых "хороших русских".

Видео дня

О программе этого года сообщило издание Deadline. Организаторы сделали ставку на масштабные мировые премьеры и возвращение известных кинематографистов. Однако наибольший резонанс вызвала другая часть списка – в Венецию вновь пригласили пророссийских деятелей, которые дальше будут романтизировать СССР, коммунизм и российскую культуру в Европе.

Лозница снова в Венеции

Среди участников фестиваля – украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница. Его документальный фильм Imperium покажут в программе Venice Open вне конкурса.

Впрочем, в Украине имя режиссера уже давно вызывает неоднозначную реакцию. В 2022 году Лозницу исключили из Украинской киноакадемии после его заявлений о том, что он выступает против "отмены русской культуры". Такую позицию многие украинские деятели искусства назвали неприемлемой в условиях полномасштабной войны.

В прошлом году новую волну критики вызвало его участие в Каннском кинофестивале с фильмом "Два прокурора". Одной из причин стало то, что в фильме снялись российские актеры Александр Кузнецов, Александр Филипенко и Анатолий Белый, которые после начала большой войны уехали из России.

Писательница Оксана Забужко также неоднократно публично критиковала режиссера. По ее мнению, Лозница продвигает идею "единого культурного пространства" и не признает украинскую культуру как отдельную самодостаточную целостность.

Роднянский празднует новый успех

В программу Венецианского кинофестиваля также вошли сразу две картины, продюсером которых выступил уроженец Украины Александр Роднянский, – Place to Be Корнела Мундруцо и Road to Jericho Амоса Гитая.

Сам продюсер также сообщил об этом в Instagram, похваставшись, что третий год подряд его работы представлены на Каннском, Берлинском и Венецианском кинофестивалях.

В то же время напомним: в 2024 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю он заявил, что никто не должен мешать создавать фильмы или книги на русском языке, если они финансируются за счет частных средств.

Кроме того, продюсер публично назвал номинацию российского актера Юрия Борисова на премию "Оскар 2025" за фильм "Анора" "пощечиной пропаганде", заявив, что она якобы разрушает миф о враждебном отношении Запада к России.

В программе – еще несколько российских имен

Программа этого года также включает документальный фильм My Undesirable Friends: Part II – Exile режиссера Юлии Локтевой, которая родилась в Ленинграде, но живет в США. Фильм планируется показать вне конкурса.

Кроме того, на фестивале также вне конкурса покажут фильм Holy Wood Dust российского документалиста Виктора Косаковского. Хотя после начала полномасштабного вторжения он публично осудил войну, но до сих пор дает интервью россиянам.

Отдельно в Венеции будет представлен проект DAU режиссера Ильи Хржановского о физиках в СССР. Сам режиссер сейчас не живет в России, отказался от ее гражданства и выступает против режима Владимира Путина.

Не первый скандал вокруг кинофестиваля в Венеции

Новая программа фестиваля появилась вскоре после другого громкого скандала. Европейская комиссия рекомендовала прекратить финансирование Венецианской биеннале в размере 2 млн евро из-за решения организаторов вновь открыть российский павильон.

В Брюсселе подчеркнули, что культурные проекты, финансируемые за счет налогоплательщиков ЕС, должны защищать демократические ценности, а не создавать пространство для возвращения России на международные культурные площадки.

Как сообщал OBOZ.UA, еще ранее, во время прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, волну критики вызвало появление российского триколора над главным входом на фестиваль. Тогда Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры призвали организаторов убрать флаг государства-агрессора, подчеркнув, что под ним Россия ежедневно совершает военные преступления против украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!