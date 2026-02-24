'Голодные игры: Рассвет перед жатвой': вышел тизер нашумевшего приквела

Осенью на экраны выйдет приквел популярной кинофраншизы "Голодные игры" – фильм "Рассвет перед жатвой". Украинским зрителям представили тизер предстоящей премьеры.

Дублированный ролик раскрывает дату выхода – в наших кинотеатрах лента появится 19 ноября. Фильм станет уже вторым приквелом франшизы после "Баллады о певчих птицах и змеях".

Фильм основан на одноименном романе Сюзанны Коллинз, вышедшем в марте 2025 года. События разворачиваются за 24 года до истории Катнис Эвердин и сосредоточены на 50-х Голодных играх – Втором Квартальном Квилле, когда количество трибутов было удвоено. По сути, "Рассвет перед жатвой" представляет собой предысторию Геймича Абернати – победителя Игр и будущего наставника Катнис. В оригинальной франшизе его играет Вуди Харрельсон, а молодого персонажа воплотит актер Джозеф Зада.

Режиссером фильма снова выступает Фрэнсис Лоуренс, который работал над большинством предыдущих частей франшизы. Сценарий написал Билли Рэй – один из авторов адаптации первого фильма 2012 года. Продюсерами проекта являются Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон.

В фильме также появятся Уитни Пик (Ленор Дав Берд), Маккенна Грейс (Мейсили Доннер), Джесси Племонс (Плутарх Гевенсби), Кельвин Харрисон-младший (Бити), Майя Хоук (Вайресс), Рэйф Файнс (президент Сноу), Элль Фэннинг (Эффи Тринкет) и Киран Калкин (Цезарь Фликкерман). Часть персонажей уже знакома зрителям по предыдущим фильмам, однако события приквела показывают их в более молодые годы или на других этапах карьеры.

"Рассвет перед жатвой" расширит вселенную "Голодных игр" за счет большего раскрытия политической атмосферы Панема накануне предстоящих восстаний. Также фильм углубит историю одного из ключевых персонажей – Геймича, покажет истоки его скепсиса и раскроет травматический опыт, который сформировал его характер.

