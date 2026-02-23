Звезда 'Очень странных дел' появится в новом сезоне 'Уэнздей': объявлен актерский состав

Хорошие новости для фанатов сериала "Уэнздей" от Netflix – съемки третьего сезона комедийного хоррора стартовали возле ирландского Дублина. Более того, стриминг раскрыл полный актерский состав следующей части шоу.

Объявление каста состоялось очень в стиле самого сериала – на социальных платформах Netflix был опубликован ролик с перечнем имен актеров. По сюжету, двое танцоров в образе дворецкого Аддамсов Ларча накрывают стол для званого ужина, а на посуде и декоре появляются имена и роли.

Главный звездный сюрприз – академию "Невермор" посетит Вайнона Райдер, график которой как раз освободился после завершения другого хита Netflix, сериала "Очень странные дела". Пока мы знаем, что ее героиню будут звать Табита, остальные детали держатся в секрете.

Это будет уже пятое сотрудничество актрисы с режиссером Тимом Бертоном, который является одним из ключевых создателей "Уэнздей". Впервые Райдер сыграла Лили Дитц в фильме Бертона "Битлджюс" еще в 1988 году, а в 2024 повторила эту же роль в сиквеле "Битлджюс Битлджюс". Кстати, роль ее дочери в ленте исполняла главная звезда "Уэндзей" Дженна Ортега. Также Райдер и Бертон сотрудничали на съемках сказки "Эдвард Руки-ножницы" в 1990 году, а еще актриса озвучила Эльзу Ван Хелсинг в мультфильме режиссера "Франкевини" 2012 года.

Не меньшей музой для Бертона является и француженка Ева Грин. Она играла у режиссера уже трижды ("Мрачные тени", "Дом странных детей мисс Сапсан" и "Дамбо"). В четвертый раз мастер атмосферного готического кино позвал ее на роль сестры Мортиции Аддамс – Офелии.

Среди новичков сезона также Крис Сарандон и Ноа Тейлор. К ним также присоединятся Оскар Морган и Кеннеди Мойер. Кого именно они будут играть, создатели сериала пока не разглашают. Шоуранеры Альфред Гоф и Майлз Миллар лишь обещают, что они точно будут причастны к раскрытию некоторых старых секретов Аддамсов, которые десятилетиями ждали своего часа.

Единственный актер основного каста, который появляется в ролике лично – это Фред Армисен, который исполняет роль дяди Фестера. Также в ролике можно увидеть имя Эммы Майерс, которая играет жизнерадостную подружку Уэнздей, студентку академии "Невермор" Энид. То есть, ее героиня вернется в историю, несмотря на драматическое превращение, которому подверглась в конце второго сезона.

Когда именно выйдет третий сезон "Уэнздей", пока неизвестно. Впрочем, учитывая, что съемки уже стартовали, можно рассчитывать на премьеру где-то в пределах года. Тем не менее, ждем дальнейших объявлений.

