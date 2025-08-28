Назван фильм, который представит Украину на 'Оскаре 2026': это бескомпромиссно честное и пронзительное произведение. Трейлер

Украина официально определила ленту, которая будет бороться за победу в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар". Украинский оскаровский комитет выбрал документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", раскрывающий реалии российско-украинской войны через личный опыт военных и гражданских.

Комитет отмечает, что это "бескомпромиссно честное и пронзительное произведение, которое погружает в реальность войны через человеческий опыт – хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства". По словам институции, фильм призван сделать голос Украины более слышимым в мире, ведь он звучит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь.

Режиссер Мстислав Чернов поделился эмоциями относительно решения Комитета: "Это честь для нас – представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на премии "Оскар". Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, – говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным".

Фильм "2000 метров до Андреевки" является продолжением работы Чернова после ленты "20 дней в Мариуполе". Он фокусируется на украинских военных во время контрнаступательной операции 2023 года и показывает их путь через плотно укрепленный лес, чтобы освободить село Андреевка. С помощью авторских кадров, видео с боди-камер бойцов и личных размышлений лента демонстрирует, насколько глубоко война влияет на тех, кто защищает страну.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года, где фильм получил награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary. В Украине лента дебютировала на фестивале Docudays UA, получив сразу три награды, а с 28 августа доступна в широком прокате.

Решение о выдвижении принимали 12 членов Украинского оскаровского комитета – эксперты киноотрасли, среди которых режиссеры, продюсеры и кинокритики. Председатель Комитета – Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Комитет действует при Ассоциации продюсеров Украины с 2006 года и ежегодно выбирает ленту, которая представляет страну на премии "Оскар".

Шорт-лист "Оскара 2026" из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" будет объявлен 16 декабря 2025 года, пять финальных номинантов станут известны 22 января 2026 года. Церемония вручения 98-й премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.

