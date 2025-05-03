Этернавт: на Netflix вышел аргентинский сериал-сенсация с хорошим сюжетом и неожиданным твистом

На стриминговой платформе Netflix вышел новый аргентинский научно-фантастический сериал "Этернавт", который сразу привлек внимание зрителей по всему миру жуткими поворотами и потрясающим сюжетом. За короткое время он вошел в топ-5 популярнейших шоу в Великобритании и собрал восторженные отзывы от критиков и фанатов.

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События в сериале разворачиваются в Буэнос-Айресе после загадочного токсического снегопада среди лета, уничтожившего значительную часть населения. Небольшая группа уцелевших пытается выяснить природу катастрофы, и они вскоре понимают, что снежная буря – это только первая атака армии инопланетян, пытающаяся вторгнуться на Землю.

Сериал состоит из шести эпизодов и основан на культовом аргентинском комиксе 1950-х годов, созданном Эктором Херманом Эстерхельдом и Франсиско Солано Лопесом. Его рейтинг на Rotten Tomatoes уже достиг 92%, а зрители называют шоу "одним из лучших постапокалиптических сериалов последних лет".

Роль главного героя исполнил звездный аргентинский актер Рикардо Дарин, известный по фильму "Тайна в его глазах", получивший "Оскар" за лучший иностранный фильм. Его участие стало дополнительным магнитом для зрителей, как в Аргентине, так и за ее пределами.

Длинный путь к экранизации

Как пишет Daily Mail, путь к экранизации комикса был длинным и сложным: права на него получили еще в 1968 году, но десятилетиями ни одна попытка создать полноценный проект не удалась. В течение следующих 20 лет другие попытки адаптировать его также потерпели неудачу из-за финансовых проблем и проблем с авторским правом. Только в 2018-м удалось договориться с семьей автора, чтобы снять сериал на испанском языке с событиями, происходящими в родном для истории Буэнос-Айресе.

Внук автора Мартин Эстерхельд и женщина, по имени Лаура Бруно, обладающие правами на комикс, одобрили версию для Netflix при условии, что действие будет происходить в Буэнос-Айресе и будет снято на испанском языке.

Аргентинский режиссер и творец сериала ранее говорил о том, что адаптация этого любимого комикса, безусловно, не была для него простой. "Наибольшим вызовом было создание оригинальной истории, которая все еще уважала бы суть исходного материала, одновременно признавая, что ее нужно обновить и придать ей новую динамику, чтобы она соответствовала другой среде", — рассказал он Forbes.

Как восприняли новости сериал

Критики одобрительно оценили сериал за его напряженную атмосферу, глубокую человеческую драму и сильную метафору о сопротивлении и солидарности во времена кризиса. Издание ScreenRant отметило, что "Этернавт" – это модернизация классического произведения, идеально подходящая для современной аудитории.

"Это приземленная, напряженная научно-фантастическая история с крутым дизайном постановки, волшебной тайной и акцентом на устойчивости и изобретательности", — так охарактеризовали сериал зрители.

Успех сериала подтвердил его продолжение – Netflix готовит второй сезон. А поклонники в соцсетях не сдерживают эмоций: некоторые уже назвал шоу "исторической вехой для телевидения" и "одним из сильнейших научно-фантастических сериалов последних лет".

"Если вы любите постапокалиптические сериалы, вам нужно посмотреть "Этернавт"", – пишут в соцсети X.

Отдельно отметили хорошую игру французской актрисы Мелани Лоран и вспомнили о фильме "Кислород", где та снималась, как о "феноменальном примере правильно сделанного кинопроизводства в одной локации".

"Жестокие моральные дилеммы, удивительные открытия о таинственной главной героине, фантастический моноспектакль Мелани Лоран поддерживают увлекательность медленного, насыщенного флешбеками рассказа", – пишут зрители.

Как сообщал OBOZ.UA, стриминговая платформа Netflix готовит для своих подписчиков новую звездную премьеру. Вскоре на сервисе должен выйти минисериал "Сирены", одну из главных ролей в котором сыграла Джулианна Мур.

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