'День истины': вышел официальный тизер нового фильма Спилберга

Мастер фильмов о внеземных контактах ("Инопланетянин", "Война миров", "Близкие контакты третьей степени"), американский режиссер Стивен Спилберг возвращается к своей любимой теме. Летом 2026 года в прокат выйдет его новый фантастический фильм "День истины".

Фанатам режиссера уже представили первый тизер картины. Дублированный на украинском языке ролик представила компания B&H Film Distribution, которая занимается прокатом "Дня истины" в нашей стране.

Лента знаменует возвращение режиссера к масштабному блокбастерному кино после ряда интимных драм, таких как "Фабельманы". Сюжет базируется на оригинальной идее самого Спилберга, а сценарий написал его давний соратник Дэвид Кепп — автор сценариев к "Парку Юрского периода" и "Войне миров".

О сюжете "Дня истины" известно совсем немного. Он будет сосредоточен на глобальном раскрытии правды о существовании внеземной жизни. В центре событий – ведущая прогноза погоды на одном из телеканалов Канзас-Сити (Эмили Блант). Однажды во время прямого эфира она переживает странный ментальный контакт или "сбой", и прямо перед камерами начинает издавать жуткие щелкающие звуки. Параллельно развивается линия страстного разоблачителя тайн НЛО (Джош О'Коннор), который стремится рассказать всему миру об инопланетном присутствии. Трейлер намекает на темы контроля над разумом, тайных государственных заговоров и даже на религиозные подтексты. В одном из эпизодов мы слышим непростой вопрос: "Почему Бог создал такую огромную вселенную только для нас?".

В актерский ансамбль фильма кроме Блант и О'Коннора вошли Колин Ферт, Колман Доминго, Ив Хьюсон и Уайатт Рассел. Об их роли почти ничего не известно, однако, по слухам, Ферту выпала довольно редкая для него возможность сыграть главного антагониста – техномиллиардера. А Колман Доминго в одном из интервью признался, что после прочтения сценария он не смог сдержать слез, назвав его "одной из самых красивых историй о человечестве и наших возможностях".

Датой мировой премьеры "Дня истины" станет 12 июня 2026 года. Украина традиционно увидит ленту на день раньше – 11 июня.

