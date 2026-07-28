Эндрю Гарфилд возглавит народное восстание в новом боевике Пола Гринграсса: официальный трейлер фильма «Мститель»

Компания Green Light Films представила официальный трейлер эпического исторического боевика "Мститель" (The Uprising) – нового фильма двукратного номинанта на премию "Оскар" Пола Гринграсса. Картина, основанная на реальных событиях Английского крестьянского восстания 1381 года, предлагает новый взгляд на историю, которую некоторые исследователи связывают с зарождением легенды о Робине Гуде. Украинская премьера состоится осенью этого года.

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События фильма "Мститель" разворачиваются в Англии XIV века, опустошенной пандемией чумы, известной как Черная смерть. На фоне голода, страха и непосильных налогов обычный крестьянин становится неожиданным лидером народного восстания против жестокой власти короля Ричарда II. Ему предстоит сплотить вокруг себя армию простых людей, чтобы бросить вызов короне.

Главную роль исполнил двукратный номинант на премию "Оскар" и обладатель "Золотого глобуса" за роль в фильме "Тик-так, бум!" Эндрю Гарфилд. Для актёра это одна из самых масштабных и физически сложных ролей последних лет. Вместе с ним в картине снялись Джейми Белл, Стивен Диллейн, Том Холландер, Космо Джарвис, Томасин Маккензи и Джонни Ли Миллер.

Режиссером и сценаристом "Мстителя" стал Пол Гринграсс – автор "Капитана Филлипса", "Потерянного рейса" и фильмов франшизы о Джейсоне Борне. Работа над проектом началась ещё в 2022 году. Сам Пол Гринграсс признаётся, что идея фильма возникла во время пандемии, когда он искал сюжет, способный найти отклик у современной аудитории.

"Меня больше всего заинтересовала универсальность этой истории. Это был один из первых моментов, когда в центре оказались не короли, королевы или власть имущие, а обычные люди – их стремления, мечты и надежды", – рассказал Пол Гринграсс.

За производство фильма отвечает Blumhouse Productions – одна из самых успешных жанровых студий современного Голливуда, подарившая зрителям "Астрал", "М3ГАН", "Обсессию" и десятки других кассовых хитов. Для студии, которую в первую очередь ассоциируют с культовыми хоррорами, "Мститель" стал одним из первых масштабных исторических проектов за последние годы.

Основные съёмки фильма проходили в Германии – на студии Penzing Studios, а также в Баварии и Нюрнберге. Для масштабных батальных сцен создатели привлекли тысячи статистов.

Справка

Оригинальное название: The Uprising. Режиссёр: Пол Гринграсс. В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Стивен Диллейн, Томасин Маккензи, Кэтрин Уотерстон, Джейми Белл, Космо Джарвис, Джонни Ли Миллер и другие. Жанр: экшн, драма, история. Страны: Великобритания, Германия, США.Студия: Blumhouse Productions. Кинодистрибьютор в Украине: Green Light Films. Премьера в Украине: осенью 2026 года. Продолжительность: 127 мин.

Синопсис. У каждой легенды есть начало. Зрелищный эпическо-исторический экшн от Пола Гринграсса, в котором Эндрю Гарфилд играет предводителя повстанцев, бросившего вызов королевской власти. Это история мужества, братства и зарождения легенды о Робине Гуде.