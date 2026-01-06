'Эмили в Париже' вернется: сериал официально продлили

Стриминговый сервис Netflix официально объявил о продолжении сериала "Эмили в Париже". Популярная романтическая драма вернется с шестым сезоном, о чем сообщили в социальных сетях платформы.

Анонс сопроводили коротким тизером, который сразу привлек внимание фанатов. В нем создатели недвусмысленно намекнули на смену локаций и развитие сюжетной линии. Таким образом история Эмили получит логическое продолжение после событий финала предыдущего сезона.

Сериал стартовал в 2020 году и рассказал историю американки Эмили, которая переехала в Париж ради работы в маркетинговой компании. В течение нескольких сезонов зрители наблюдали за ее профессиональными вызовами, культурными столкновениями и сложными романтическими выборами. Особое внимание сценаристы уделяли любовным линиям героини, которые неоднократно меняли направление ее жизни.

Пятый сезон завершился в Венеции, где Эмили решила поставить собственные потребности и цели на первое место. В то же время финальная сцена с открыткой от Габриэля оставила интригу открытой.

В новом тизере шестого сезона главная героиня задувает свечу с цифрой шесть на фоне Эйфелевой башни, глядя прямо в камеру смартфона.

Такой кадр явно символизирует возвращение в Париж — города, с которого началась история сериала. В описании к видео Netflix отметил, что "Эмили в Париже" снова дома. Ожидается, что новый сезон продолжит сюжетные линии предыдущих серий и сосредоточится на новом этапе жизни героини во французской столице.

