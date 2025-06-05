Елена Зеленская назвала сериал на Netflix, который смотрела последним: его называют 'идеальным'

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какой сериал в последний раз смотрела на американском стриминговом сервисе Netflix. По словам общественной деятельницы, ей удалось посмотреть комедийно-драматический проект "Четыре времени года", который зрители уже успели назвать "идеальным".

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Об этом жена президента Владимира Зеленского рассказала в подкасте "Простими словами". Она отметила, что эта кинокартина прекрасно подходит для того, чтобы отвлечься от обыденности.

"Мне кажется, есть смотрю то, что и все. Недавно смотрела на Netflix "Четыре времени года". Такой он, симпатичный. Иногда хочется что-то умное посмотреть, но не всегда на это хватает эмоционально сил. Очень хочется отвлечься, честно говоря", – высказалась первая леди.

О чем сериал "Четыре времени года"

Премьера американского проекта, который является адаптацией одноименного фильма 1981 года, состоялась в начале мая. Над созданием комедийно-драматического сериала работали Тина Фей, Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд. В актерский состав ленты вошли: Стив Карелл, Колман Доминго, Уилл Форте, Кэрри Кенни, Марко Кальвани, Тина Фей и Эрика Хеннингсен.

В центре сюжета сериала "Четыре времени года" оказываются три супружеские пары: Кейт и Джек, Ник и Энн, Дэнни и Клод, которые очень давно дружат. У них даже появилась особая традиция, ведь на протяжении 30 лет они вместе ездили на отдых каждый сезон. Однако в определенный момент эта идиллия оказывается под угрозой, поскольку Ник и Энн неожиданно заявляют о разводе. В следующее путешествие мужчина берет с собой новую избранницу, которая значительно моложе членов компании. Среди товарищей заметно возрастает уровень напряжения, а каждый начинает переосмысливать не только дружбу, но и собственные отношения.

Многосерийная лента получила довольно высокие баллы от кинокритиков. Рейтинг проекта на ресурсе IMDb составляет 7,2, а на платформе Rotten Tomatoes – 78%. Положительные впечатления от ленты получили и зрители:

"Очень понравился сериал "Четыре времени года" на Netflix".

"Я не хотела, чтобы он заканчивался".

"Бытовая драма о группе пятидесятилетних, которые переоценивают состояние своих браков? Наслаждался каждой секундой. Идеальное шоу, ни одного недостатка".

"Отличный сериал о чувствах, эмоциях, отношениях и работе над ними".

Поскольку проект "Четыре времени года" вызвал столько хороших отзывов, Netflix уже объявил о продлении ленты на второй сезон. Однако такая новость вызвала двоякие чувства у зрителей. Некоторые обрадовались, что увидят продолжение сериала, однако нашлись и те, кто предположил, что кинокартина может быть не такой впечатляющей из-за гибели одного из главных героев.

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