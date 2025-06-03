Известный кинообозреватель назвал три обязательных фильма для тех, кто знакомится с украинским кинематографом

Популярный кинообозреватель Виталий Гордиенко поделился собственным топом фильмов отечественного производства, что стоит посмотреть каждому человеку, который впервые погружается в мир украинского кинематографа. Эти проекты созданы в совершенно разных жанрах, поэтому раскроют все стороны индустрии.

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По мнению блогера, обязательными для просмотра являются ленты "Люксембург, Люксембург", "Памфир", а также "Тіні забутих предків". Этим перечнем кинокартин интернет-деятель поделился в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

Люксембург, Люксембург (2022)

Второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, что раскрывает историю двух братьев-близнецов Николая и Василия, которых сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – Рамиль и Амиль Насировы. Главные герои живут кардинально разными жизнями в городе Лубны Полтавской области и каждый пытается справиться с собственными проблемами. Однако неожиданным поворотом в этой обыденности становится звонок из посольства Украины в Люксембурге. Братьям сообщили, что их отец, который покинул семью 20 лет назад, умирает. Коля, несмотря на все, продолжает идеализировать папу, тогда как Вася считает, что они ему ничего не должны. Однако, несмотря на разницу во взглядах, близнецы все же решают поехать в Люксембург к отцу.

Памфир (2022)

Художественный фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука рассказывает о бывшем контрабандисте, однако хорошем семьянине Памфире. Он возвращается с заработков за границей и решает начать получать деньги честным трудом рядом с женой и сыном Назаром. Однако этому так и не суждено было произойти. Наследник Памфира устраивает поджог в молитвенном доме местной общины протестантов. Для того, чтобы возместить убытки, главный герой вынужден вернуться к старому бизнесу, из-за чего сталкивается с серьезными проблемами.

Тіні забутих предків (1964)

Лента режиссера Сергея Параджанова стала экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского. Фильм рассказывает о несчастной истории любви гуцула Палийчука, который влюбился в девушку Маричку из вражеского рода. Избранница главного героя прожила счастливую, но очень короткую жизнь. Ее смерть стала сильным ударом для Палийчука, поэтому он не смог найти свое настоящее счастье. Фильм полон мистики и неожиданных сюжетных поворотов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Квентин Тарантино назвал "один из лучших фильмов, которые он когда-либо видел".

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