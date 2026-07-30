"Джуманджи: Открытый мир": когда выйдет заключительная часть. Трейлер

Компания Sony представила трейлер третьей части перезапущенной франшизы "Джуманджи". В оригинале фильм получил подзаголовок "Открытый мир", он завершит трилогию приключенческих комедий под этим названием.

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Ролик дает зрителям возможность впервые увидеть возвращение актерского ансамбля, в который входят Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. Мировая премьера картины запланирована на Рождество, 25 декабря.

Третий фильм выходит после глобального успеха картин "Джуманджи: Зов джунглей" (2017) и "Джуманджи: Следующий уровень" (2019), которые вместе собрали более 1,7 миллиарда долларов в мировом прокате. Обновленная франшиза по-новому переосмысливает культовый оригинал 1995 года с покойным Робином Уильямсом и 13-летней Кирстен Данст.

В перезапуске история переместилась из классической настольной игры "Джуманджи" в видеоигру. Это позволяет группе подростков перевоплотиться в цифровые аватары именно в исполнении Джонсона, Гарта, Блэка и Гиллана. К своим ролям в третьей части также вернутся Дэнни ДеВито, Ник Джонас, Аквафина, Марин Гинкл, Бебе Нойвирт, Ламорн Моррис и Райс Дарби, а среди новичков к актерскому составу присоединились Дэн Хильдебранд и Джек Джукс.

Джейк Каздан, снявший первые две части перезапуска, вновь занял режиссерское кресло. Он же написал сценарий в соавторстве с Джеффом Пинкнером и Скоттом Розенбергом.

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