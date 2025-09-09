'До последнего самурая': вышел трейлер нового сериала Netflix

Netflix представил первый трейлер японского исторического сериала "До последнего самурая" и расширил актерский состав проекта. Лента состоит из шести эпизодов и позиционируется как "дань несокрушимому духу воинов, переживших бурные эпохи".

Свою мировую презентацию сериал получит в программе "На экране" 30-го Пусанского международного кинофестиваля. Производители обещают не только драматическую историю, но и зрелищные батальные сцены.

Сценарий базируется на романах Имамуры Сего "Икусагами", которые уже имеют широкую читательскую аудиторию. Премьера состоится 13 ноября на Netflix.

Звездный актерский состав

Исполнитель главной роли и продюсер Окада Джуничи привлек к проекту новых актеров. Среди них Хамада Гаку (генерал Кавадзи Тосиёси), Окадзаки Тайику (наследник школы фехтования Кёхати-рю), Юра Арата (министр Окубо Тосимичи), Танака Тецуси (руководитель отдела коммуникаций Маэдзима Хисока) и Накадзима Аюму (секретарь Нагасэ Шинпей). Они присоединились к уже объявленному ансамблю, куда входят Юмия Фудзисака, Кая Кийохара, Масахиро Хигашиде, Шота Сометани, Таичи Саотоме, Такаюки Ямада, Рихо Йосиока и другие известные японские актеры.

Режиссер Фудзи Мичихито вместе с командой создает масштабное визуальное зрелище. Одной из центральных сцен станет рукопашная битва в храме Тенрюдзи, на съемках которой работало более тысячи человек. Авторы сериала обещают, что сочетание компьютерной графики и практических эффектов подарит зрителям одни из самых реалистичных и зрелищных моментов на японском телевидении.

Над сериалом работала большая команда профессионалов: композитор Такаши Охмама, операторы Кейсуке Имамура и Хироки Ямада, художник-постановщик Юи Миямори, дизайнер костюмов Масаэ Миямото и руководитель визуальных эффектов Джун Йокоиши. Сценарий написали Фудзи, Кенто Ямагути и Риса Ясиро. Продюсированием занимаются Такахаши Шиничи и Ошида Косуке из компании "Офис Широус", а производство обеспечивает Netflix.

