Что посмотреть в августе: 6 самых интересных новых сериалов

Хотя август – лишь преддверие нового сериального сезона, это не значит, что любителям многосерийных шоу нечего будет посмотреть. Несмотря на затишье на этом рынке, стриминги и телеканалы все же запускают несколько интересных проектов.

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OBOZ.UA рассказывает о 6 новых сериалах, которые стартуют в этом месяце. Это совершенно новые телешоу, которые порадуют нас премьерными сезонами.

Стерлинг-Пойнт / Sterling Point

Дата выхода: 5 августа

Платформа: Prime Video

История разворачивается вокруг 17-летней Энни Джейкобсон из Нью-Йорка, которая неожиданно получает в наследство от малознакомого дедушки частный остров в Канаде. Вместе со своим братом-близнецом Коннором она отправляется туда, чтобы разобраться с новым имуществом, но вместо обычной поездки оказывается в отдалённом сообществе со своими собственными правилами. На новом месте Энни находит друзей, впервые влюбляется и вступает в напряжённое противостояние с местной девушкой Рамоной, которая также имеет личную связь с домом дедушки.

Проект создали Меган Парк вместе с продюсерами Джошем Шварцем и Стефани Севадж. К работе присоединилась студия LuckyChap Марго Робби. В сериале снялись Элла Рубин, Кин Руффало, а также Джеффри Дин Морган и Джей Дюпласс.

Осколки / The Shards

Дата выхода: 5 августа

Платформа: FX / FX on Hulu

События переносят зрителя в Лос-Анджелес 1981 года, где в центре сюжета оказывается старшеклассник Брет из престижной школы Бакли и его обеспеченный круг общения. Их привычная жизнь начинает рушиться после появления нового ученика – загадочного Роберта Мэллори. Оно странным образом совпадает с волной жестоких убийств в городе, что заставляет усомниться в случайности таких событий.

Сериал основан на одноименном романе Брета Истона Эллиса. Сначала его планировали снимать для HBO с участием Луки Гуаданьино, однако впоследствии проект перешел на канал FX, где им занялся Райан Мерфи, известный своими предыдущими работами в жанре криминальной драмы.

"Звездные войны: Видения представляют – Девятый джедай" / Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi

Дата выхода: 12 августа

Платформа: Disney+

Аниме-сериал продолжает события короткометражных историй из антологии "Звездные войны: Видения", сосредоточиваясь на Каре – дочери мастера световых мечей Жимы. Вместе с союзниками она пытается возродить Орден джедаев в эпоху, когда эти артефакты почти исчезли.

Это первый сериал в рамках новой линейки Visions Presents, которая расширяет отдельные истории антологии до полноценных проектов. Производством занималась студия Production I.G, а режиссером вновь выступил Кэндзи Камияка. Показ первого эпизода состоялся на Anime Expo, а все серии появятся на платформе в августе.

Обладание / Possession

Дата выхода: 6 августа

Платформа: Sky Atlantic

Мини-сериал рассказывает об успешной британской юристке Клаудии, которая отправляется на Ямайку, чтобы разобраться в сложном наследственном деле. Один из местных жителей пытается доказать свои права на поместье, которое когда-то принадлежало его семье, но сейчас находится в собственности влиятельного аристократа. Прибыв на место, героиня с удивлением осознает, что этот дом уже давно появляется в её ночных кошмарах.

Сценарий написала Карла Кром, а режиссурой занимался Сторм Соултер. Съемки проходили как в Великобритании, так и на Ямайке. Проект сочетает юридическую драму с элементами мистики и темой колониального прошлого.

Анна Пиджон / Anna Pigeon

Дата выхода: 7 августа

Платформа: USA Network

В центре сюжета – женщина, которая после тяжелой личной утраты меняет свою жизнь и становится рейнджером в национальном парке. Пытаясь убежать от болезненного прошлого, она погружается в расследование преступлений, происходящих на территории заповедника, и постепенно сталкивается с опасными испытаниями.

Сериал основан на книгах Невады Барр. Режиссером выступила Лия Томпсон, а главную роль исполнила Трейси Спиридакос. После премьеры новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Фонари / Lanterns

Дата выхода: 16 августа

Платформа: HBO Max

Сюжет разворачивается вокруг двух представителей Корпуса Зеленых Фонарей – опытного Хэла Джордана и новичка Джона Стюарта. Они берутся за расследование загадочного убийства в небольшом американском городке, которое может иметь инопланетное происхождение. В ходе расследования герои постепенно погружаются в сложную сеть тайн.

Сериал является частью новой вселенной DC, курируемой Джеймсом Ганном. Над сценарием работали Крис Мунди, Дэймон Линделоф и Том Кинг. Создатели ориентировались на атмосферу криминальных драм, пытаясь совместить её с супергеройской тематикой.

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