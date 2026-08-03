Лучшие мини-сериалы за последние 30 лет: рейтинг

Каждый стриминговый сервис в мире понял: если назвать проект "мини-сериалом", зрители действительно досмотрят его до конца. Но этот формат гораздо сложнее, чем кажется, ведь здесь не удастся скрыть слабую середину за обещаниями лучшего следующего сезона и не получится растянуть четырехчасовую идею на десять серий так, чтобы этого никто не заметил.

Видео дня

Сериалы из списка, составленного изданием Collider, прекрасно справились со своей задачей. Они выбрали историю, рассказали ее и оставили зрителя разбираться со своими впечатлениями еще до того, как кто-то успел начать требовать продолжения.

"Война и мир" (2016)

Попытка BBC One уместить 1200 страниц романа Толстого в шесть эпизодов казалась абсурдной затеей, однако сценарист Эндрю Дэвис сотворил настоящее экранное чудо. Сюжет строится вокруг трех аристократических семей во времена наполеоновских войн, а Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон филигранно воплощают своих персонажей среди бальных залов и кровавых полей сражений. Сериал умело балансирует между любовными треугольниками, военным хаосом и философскими размышлениями, сохраняя динамику и роскошный визуальный размах, благодаря чему адаптация воспринимается как полностью завершенная и не кажется поспешной.

"Полуночная месса" (2021)

Семь эпизодов от Майка Фленагана разворачиваются на забытом Богом рыбацком острове Крокетт, куда прибывает харизматичный молодой священник (в исполнении Гамиша Линклейтера), после чего в приходе начинают происходить удивительные и жуткие вещи. В отличие от обычных хорроров со скримерами, этот проект делает ставку на глубокие, длинные монологи о Боге, смерти и зависимости, которые благодаря мастерскому сценарию и игре актёров держат в напряжении до самого финала. Семисерийный формат позволяет раскрыть персонажей в полной мере и привести зрителя к ошеломляющей развязке, нисколько не разбавляя зловещую атмосферу.

"Поколение убийц" (2008)

Создатели сериала "Прослушка" Дэвид Саймон и Эд Бьорнс сняли телеадаптацию хроники вторжения в Ирак 2003 года, написанной репортером Rolling Stone, показав войну без привычного кинематографического пафоса. Семь эпизодов следуют за первым разведывательным батальоном морской пехоты, разоблачая бессмысленную бюрократию, нелепые приказы командования и абсурдность боевых действий как таковых. Благодаря реалистичной игре малоизвестных на тот момент актеров сериал воспринимается почти как документальная съемка – это, возможно, самая честная и самая безжалостная военная драма в истории американского телевидения.

"Ангелы в Америке" (2003)

Тони Кушнер адаптировал свою пьесу, удостоенную Пулитцеровской премии, для HBO, создав шестисерийный шедевр под руководством Майка Николса и с звездным актерским составом, в который вошли Аль Пачино, Мерил Стрип и Эмми Томпсон. События разворачиваются в Нью-Йорке 1985 года на фоне эпидемии СПИДа и бума рейганомики, переплетая судьбы отчаявшегося мужчины, которому является ангел, и циничного скрытого гея-адвоката. Сериал смело заменяет реализм на магический сюрреализм и острый юмор, оставаясь чрезвычайно живым, глубоким и актуальным даже спустя более двух десятилетий после выхода.

"Ферзевый гамбит" (2020)

История о шахматах вряд ли могла бы стать мировым хитом, однако Скотт Фрэнк превратил интеллектуальную игру в увлекательное зрелище, от которого невозможно оторваться. Аня Тейлор-Джой блестяще сыграла Бет Гармон – сироту и шахматный гений с зависимостью от успокоительных, чей путь к мировому признанию снят в динамичном ритме спортивной драмы. Благодаря безупречной стилистике эпохи, выверенному темпу и магнетической игре Тейлор-Джой сериал заставил миллионы зрителей по-новому взглянуть на сицилианскую защиту.

"Переходный возраст" (2025)

Эта четырехсерийная драма Стивена Грэма рассказывает о 13-летнем мальчике, арестованном за убийство одноклассницы, а также о его семье, которая пытается понять причины трагедии. Главная особенность проекта – каждый эпизод снят одним непрерывным кадром без склейки, что создает эффект полного погружения и клаустрофобного давления в реальном времени. Без отвлечений на второстепенные сюжетные линии или отсылок к прошлому сериал извлекает максимум из лаконичного формата, оставляя зрителя наедине с острой и бескомпромиссной историей.

"Станция одиннадцать" (2021-2022)

Десятисерийная экранизация романа Эмили Сент-Джон Мандел показывает мир до, во время и после опустошительной пандемии гриппа, уничтожившей большую часть человечества. Несмотря на мрачную завязку, сериал отказывается от безысходной безнадёжности и сосредотачивается на том, как выжившие – от странствующей шекспировской труппы до случайных лидеров новых общин – сохраняют человечность и искусство. Благодаря нелинейному повествованию и проникновенной игре актёров этот проект дарит удивительно тёплое, почти утешительное ощущение даже в разгар апокалипсиса.

"Хранители" (2019)

Вместо экранизации культового комикса Деймон Линделоф создал девятисерийное продолжение, события которого разворачиваются спустя десятилетие в альтернативной Талсе, где полицейские носят маски, с неба падают кальмары, а доктор Манхэттен живёт на Марсе. Реджина Кинг в роли детектива Анджелы Абар ведёт расследование, раскрывающее глубокие тайны прошлого, в то время как сам сериал смело исследует темы расового насилия, истории неравенства в США и легитимности самосуда. Это провокационное, сложное и невероятно амбициозное зрелище, которое поднимает супергеройский жанр на принципиально новый уровень.

"Братья по оружию" (2001)

Продюсерский проект Тома Хэнкса и Стивена Спилберга, состоящий из десяти эпизодов, воссоздает боевой путь роты "E" 506-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии от учебного лагеря до окончания Второй мировой войны в Европе. Каждая серия посвящена отдельному этапу войны и освещает события с точки зрения новобранца, а грандиозный бюджет и высокая точность деталей делают проект монументальным. Даже спустя 25 лет этот сериал остаётся эталоном военной мини-сериальной драмы, а финальные кадры с настоящими ветеранами трогают до слёз.

"Чернобыль" (2019)

Пятисерийная реконструкция ядерной катастрофы 1986 года от Крейга Мейзина превращает советскую бюрократию в тикающие часы смертельной опасности. Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон мастерски играют людей, вынужденных бороться с последствиями взрыва и ложью системы, которая пытается скрыть масштаб трагедии. Сериал держит в напряжении каждой сценой – от эпизодов с ликвидаторами на крыше до судебных разбирательств, – разоблачая человеческую халатность и самоуверенность без всякой фальши или затянутости.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер нового сезона "Теда Лассо".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.