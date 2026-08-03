Лучшие мини-сериалы за последние 30 лет: рейтинг
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Каждый стриминговый сервис в мире понял: если назвать проект "мини-сериалом", зрители действительно досмотрят его до конца. Но этот формат гораздо сложнее, чем кажется, ведь здесь не удастся скрыть слабую середину за обещаниями лучшего следующего сезона и не получится растянуть четырехчасовую идею на десять серий так, чтобы этого никто не заметил.
Сериалы из списка, составленного изданием Collider, прекрасно справились со своей задачей. Они выбрали историю, рассказали ее и оставили зрителя разбираться со своими впечатлениями еще до того, как кто-то успел начать требовать продолжения.
"Война и мир" (2016)
Попытка BBC One уместить 1200 страниц романа Толстого в шесть эпизодов казалась абсурдной затеей, однако сценарист Эндрю Дэвис сотворил настоящее экранное чудо. Сюжет строится вокруг трех аристократических семей во времена наполеоновских войн, а Пол Дано, Лили Джеймс и Джеймс Нортон филигранно воплощают своих персонажей среди бальных залов и кровавых полей сражений. Сериал умело балансирует между любовными треугольниками, военным хаосом и философскими размышлениями, сохраняя динамику и роскошный визуальный размах, благодаря чему адаптация воспринимается как полностью завершенная и не кажется поспешной.
"Полуночная месса" (2021)
Семь эпизодов от Майка Фленагана разворачиваются на забытом Богом рыбацком острове Крокетт, куда прибывает харизматичный молодой священник (в исполнении Гамиша Линклейтера), после чего в приходе начинают происходить удивительные и жуткие вещи. В отличие от обычных хорроров со скримерами, этот проект делает ставку на глубокие, длинные монологи о Боге, смерти и зависимости, которые благодаря мастерскому сценарию и игре актёров держат в напряжении до самого финала. Семисерийный формат позволяет раскрыть персонажей в полной мере и привести зрителя к ошеломляющей развязке, нисколько не разбавляя зловещую атмосферу.
"Поколение убийц" (2008)
Создатели сериала "Прослушка" Дэвид Саймон и Эд Бьорнс сняли телеадаптацию хроники вторжения в Ирак 2003 года, написанной репортером Rolling Stone, показав войну без привычного кинематографического пафоса. Семь эпизодов следуют за первым разведывательным батальоном морской пехоты, разоблачая бессмысленную бюрократию, нелепые приказы командования и абсурдность боевых действий как таковых. Благодаря реалистичной игре малоизвестных на тот момент актеров сериал воспринимается почти как документальная съемка – это, возможно, самая честная и самая безжалостная военная драма в истории американского телевидения.
"Ангелы в Америке" (2003)
Тони Кушнер адаптировал свою пьесу, удостоенную Пулитцеровской премии, для HBO, создав шестисерийный шедевр под руководством Майка Николса и с звездным актерским составом, в который вошли Аль Пачино, Мерил Стрип и Эмми Томпсон. События разворачиваются в Нью-Йорке 1985 года на фоне эпидемии СПИДа и бума рейганомики, переплетая судьбы отчаявшегося мужчины, которому является ангел, и циничного скрытого гея-адвоката. Сериал смело заменяет реализм на магический сюрреализм и острый юмор, оставаясь чрезвычайно живым, глубоким и актуальным даже спустя более двух десятилетий после выхода.
"Ферзевый гамбит" (2020)
История о шахматах вряд ли могла бы стать мировым хитом, однако Скотт Фрэнк превратил интеллектуальную игру в увлекательное зрелище, от которого невозможно оторваться. Аня Тейлор-Джой блестяще сыграла Бет Гармон – сироту и шахматный гений с зависимостью от успокоительных, чей путь к мировому признанию снят в динамичном ритме спортивной драмы. Благодаря безупречной стилистике эпохи, выверенному темпу и магнетической игре Тейлор-Джой сериал заставил миллионы зрителей по-новому взглянуть на сицилианскую защиту.
"Переходный возраст" (2025)
Эта четырехсерийная драма Стивена Грэма рассказывает о 13-летнем мальчике, арестованном за убийство одноклассницы, а также о его семье, которая пытается понять причины трагедии. Главная особенность проекта – каждый эпизод снят одним непрерывным кадром без склейки, что создает эффект полного погружения и клаустрофобного давления в реальном времени. Без отвлечений на второстепенные сюжетные линии или отсылок к прошлому сериал извлекает максимум из лаконичного формата, оставляя зрителя наедине с острой и бескомпромиссной историей.
"Станция одиннадцать" (2021-2022)
Десятисерийная экранизация романа Эмили Сент-Джон Мандел показывает мир до, во время и после опустошительной пандемии гриппа, уничтожившей большую часть человечества. Несмотря на мрачную завязку, сериал отказывается от безысходной безнадёжности и сосредотачивается на том, как выжившие – от странствующей шекспировской труппы до случайных лидеров новых общин – сохраняют человечность и искусство. Благодаря нелинейному повествованию и проникновенной игре актёров этот проект дарит удивительно тёплое, почти утешительное ощущение даже в разгар апокалипсиса.
"Хранители" (2019)
Вместо экранизации культового комикса Деймон Линделоф создал девятисерийное продолжение, события которого разворачиваются спустя десятилетие в альтернативной Талсе, где полицейские носят маски, с неба падают кальмары, а доктор Манхэттен живёт на Марсе. Реджина Кинг в роли детектива Анджелы Абар ведёт расследование, раскрывающее глубокие тайны прошлого, в то время как сам сериал смело исследует темы расового насилия, истории неравенства в США и легитимности самосуда. Это провокационное, сложное и невероятно амбициозное зрелище, которое поднимает супергеройский жанр на принципиально новый уровень.
"Братья по оружию" (2001)
Продюсерский проект Тома Хэнкса и Стивена Спилберга, состоящий из десяти эпизодов, воссоздает боевой путь роты "E" 506-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии от учебного лагеря до окончания Второй мировой войны в Европе. Каждая серия посвящена отдельному этапу войны и освещает события с точки зрения новобранца, а грандиозный бюджет и высокая точность деталей делают проект монументальным. Даже спустя 25 лет этот сериал остаётся эталоном военной мини-сериальной драмы, а финальные кадры с настоящими ветеранами трогают до слёз.
"Чернобыль" (2019)
Пятисерийная реконструкция ядерной катастрофы 1986 года от Крейга Мейзина превращает советскую бюрократию в тикающие часы смертельной опасности. Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон мастерски играют людей, вынужденных бороться с последствиями взрыва и ложью системы, которая пытается скрыть масштаб трагедии. Сериал держит в напряжении каждой сценой – от эпизодов с ликвидаторами на крыше до судебных разбирательств, – разоблачая человеческую халатность и самоуверенность без всякой фальши или затянутости.
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