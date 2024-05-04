Что посмотреть с семьей на Пасху: мультики и фильмы, от которых дети будут в восторге

Пасха в этом году выпадает на 5 мая. Обычно в этот день собирается вся семья – и взрослые, и дети. Чтобы не проводить время только за поеданием вкусностей, можно отдохнуть семьей за просмотром кинолент.

OBOZ.UA собрал подборку фильмов и мультиков, которые помогут создать праздничное настроение и сделать этот день особенным для всей семьи. Предлагаем вниманию ленты, от которых будут в восторге как дети, так и родители.

Кролик Питер, 2018

Увлекательная анимационная комедия о приключениях кролика по имени Питер. По сюжету лесные животные вступают в борьбу с людьми, потому что они хотят воровать овощи из огорода и не быть наказанными. Зверятам приходится прибегать к ухищрениям и озорству, чтобы получить свое. Фильм полон визуальных эффектов, юмора и увлекательных приключений. Лента раскрывает важные темы дружбы, поддержки и умения признавать свои ошибки.

Вонка, 2023

Фэнтезийный мюзикл, где главный герой Вилли Вонка переезжает в большой город, чтобы открыть собственный магазин сладостей. Особенность в том, что его лакомства обладают магическими свойствами.

Однако по сюжету Вонка теряет все свои сбережения, застревает в долгах и привлекает внимание конкурентов, которые хотят избавиться от его любой ценой. Этот фильм подарит зрителям и улыбку и слезы. Трогательная история, показывающая, что все в этом мире возможно.

Хоп/Бунт ушастых, 2011

История о дружбе, музыке, пути к мечте и борьбе за возвращение к многовековому семейному делу. Главный герой мультфильма – Хэппи, отказывающийся быть Пасхальным кроликом. Он хочет стать рок-звездой. Поэтому, наперекор своему отцу, Хеппи отправляется в Голливуд.

Братцы-кролики: пасхальный переполох, 2022

В мультике главный герой кролик Макс и его друзья пытаются спасти Пасху от хитрых лисиц. Животные похищают яйца и хотят сделать из них омлет. Так что команда спасателей собирается, чтобы вернуть детям праздник. Эта история открывает тему доверия, ответственности и командной работы. А также показывает, как быть смелым и уметь преодолевать свои страхи.

Ледниковый период: Погоня за яйцами, 2016

Эта часть серии фильмов полна ярких приключений, юмора и показывает ценности настоящей дружбы. Один из главных героев – Сид решил высиживать яйца вместо птичек, начав свое дело. Но в сюжете появляется злой кролик-пират, похищающий их и требующий за них выкуп. Трое друзей погружаются в приключения и отправляются на поиски похищенного.

Стражи легенд, 2012

По сюжету мультфильма на землю возвращается Король Кошмаров, который хочет захватить мир страхом и приносит малышам ночные ужасы. Очаровательные герои – Санта Клаус, Зубная фея, Сэнди, Джек Холод и Пасхальный Кролик объединяются, чтобы спасти детские сны. Фильм показывает борьбу добра и зла. Волшебники проходят через испытания и возвращают веру в себя, чтобы сохранить магию, в которую верят мальчики и девочки.

Алиса в Стране Чудес, 2010

Этот фильм рекомендуется для просмотра детям старше 12 лет. Подростки будут в восторге от приключений главной героини. Алиса получает предложение выйти замуж во время праздника, однако это не то, к чему она стремится. Девушка сбегает с фестиваля, встречает странного кролика и пытается его догнать. Впоследствии она проваливается в нору, открывающую ей Страну Чудес. Благодаря фильму каждый из зрителей открывает что-то интересное о себе.

Принц Египта, 1998

Эта история происходит в старом Египте. Маленького мальчика воды Нила вынесли возле дворца фараона. Могучий правитель взял на попечение малыша и назвал его Моисей. Теперь он растет вместе со своим братом Рамзесом. Однако в один из дней произойдет противостояние юношей, один из них станет владыкой земли, а другой святым. Мультфильм знакомит детей с религиозной историей.

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