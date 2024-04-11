Будут ли дополнительные выходные в Украине на Пасху в 2024 году: объяснение

Обычно в Украине на Пасху назначаются длинные выходные. Поскольку сама Пасха всегда приходится на воскресенье, согласно украинскому законодательству нерабочий день на государственном уровне переносится на следующий понедельник. Но будет ли так в этом году?

Как напомнил OBOZ.UA, сейчас в Украине действует режим военного положения, согласно которому стандартные правила регулирования выходных и рабочих дней не работают. Так во время военного положения отменяется норма о переносе выходных. По крайней мере, для предприятий и учреждений государственной формы собственности.

Следовательно, это означает, что понедельник, 6 мая этого года, в Украине является рабочим днем. Все работники государственной сферы после Пасхи должны будут сразу выйти на работу.

В то же время владельцы частного бизнеса могут решать этот вопрос по собственному усмотрению. Они имеют право предоставить своим работникам дополнительный выходной, в том числе на Пасху.

Как известно, в настоящее время в Украине действие военного положения продлено до 13 мая 2024 года. Каждое последующее его продление по представлению президента согласовывает Верховная Рада, после чего глава государства должен подписать соответствующий законопроект. По закону продлевать военное положение можно сроком до 90 дней.

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